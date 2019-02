Fuentes cree que las propuestas de Ambrosio "tienen menos credibilidad que el CIS de Tezanos"

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, pide a la alcaldesa Isabel Ambrosio que “deje de ser un problema para el desarrollo de la ciudad, abandone las ocurrencias y deje trabajar al nuevo gobierno de la Junta que pondrá fin a casi 40 años de incumplimientos del PSOE con la ciudad”.

Fuentes sostiene que las “propuestas recurrentes de reuniones y diálogo que lanza Ambrosio cada semanatienen ya menos credibilidad que los estudios del CIS socialista de Tezanos”. “Sorprende que ahora a la alcaldesa se le ocurra solicitar reuniones para pedir a la Administración autonómica todas las inversiones que el PSOE ha negado a la ciudad, la mayoría durante los años en que fue delegada del Gobierno de la Junta la propia Ambrosio”, recalca.

El viceportavoz popular insta a la alcaldesa a que explique dónde estaba el listado de asuntos pendientes con la Junta durante los últimos tres años, y el por qué ha esperado a los últimos meses de su mandato para pedir reuniones con el nuevo presidente con la Junta.

“Me gustaría saber si se llegó a reunir con Susana Díaz para pedirle inversiones en materia logística, soluciones definitivas para Rabanales 21 o un plan para la carretera de Palma, pues no tuvo mucho éxito en sus demandas”, recalca.

Fuentes insta a Ambrosio a que explique cómo se ha dado cuenta ahora que la Junta no ha hecho ni elaparcamiento del Reina Sofía, que falta la obra del Materno Infantil, reiterados incumplimientos de un Gobierno socialista de la Junta del que ha formado parte.

“Ambrosio y el PSOE han sido y son el problema a la falta de inversiones de la Junta en Córdoba, responsables directos de que los proyectos que ahora reclaman no sehayan ejecutado”, recalca.

El viceportavoz popular pide a Ambrosio que explique por qué callaba mientras la Junta retiraba 18 millones de euros para un equipamiento en Miraflores, “su clamoroso silencio cuando las inversiones logísticas de la Junta se centraban en Antequera y olvidaban a Córdoba”.

“La alcaldesa de las comisiones, de la confrontación, del caos en las licencias o del Instituto Municipal deDeportes, debería dedicar lo que queda de mandato a intentar no agrandar más el desastre que ha generado en la ciudad, sencillamente dedicarse a no hacer oposición al nuevo gobierno de la Junta y dejar que intente hacer lo que ella y su partido no han hecho en 36 años”, argumenta.