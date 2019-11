Bajo el lema de "Yo te creo" se han concentrado un centenar de personas en apoyo a la víctima de supuestos abusos sexuales de Pozoblanco por parte de cuatro integrantes de La Manada de los Sanfermines de Pamplona. Convocada por la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, su presidenta, Tránsito Habas, ha agradecido la presencia de la Plataforma de Mujeres Cordobesa y también de Nosotros Decidimos, además de otros colectivos locales. Se ha leído un manifiesto, se ha firmado un libro con frases de apoyo a la víctima y la madre de la denunciante ha enviado un comunicado en el que lamenta que no se la creyera en un primer momento.

"Que ella nos vea" ha sido el llamamiento de la concentración como muestra de apoyo y sororidad en unos días tan difíciles para ella y su familia al tener que volver a revivir lo sucedido en estos días con el juicio. "Fue ella, pero podíamos haber sido cualquiera de nosotras, es el motivo por el que nos concentramos aquí", se pudo escuchar en el manifiesto de Ventana Abierta, argumentando el modelo masculino actual dónde para presumir de su masculinidad agreden sexualmente, porque para ellos es una conducta habitual y normalizada.

"La violencia sexual está en la calle, en cada tocamiento no consentido, que no comentamos por miedo, vergüenza y temor ante un sistema patriarcal dónde el sentimiento de culpa es para ella no para los agresores". "La violencia también la sufren en las instituciones o cuando acuden al médico o policía, y la reviven en los medios de comunicación por el morbo".

Estas fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar en la lectura del manifiesto de apoyo a la víctima de Pozoblanco, que continuó con una performance de chicas jóvenes que se sienten agredidas en la calle. Quedó expuesto para el público el libro de recogida de firmas y frases de apoyo.