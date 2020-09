El Pleno rechaza el uso del superávit decretado por el Gobierno con la oposición de la izquierda

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una proposición para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, que permite un uso con distintas condiciones del superávit a las entidades locales. La proposición ha salido adelante gracias a los grupos de PP, Cs y Vox, con los votos en contra de PSOE e IU y la abstención de Podemos.

Un debate en ocasiones bronco ha sido el gran protagonista de este Pleno, donde también ha tomado posesión de su acta de concejal la popular Cintia Bustos, que suple a Laura Ruiz. Acerca del acuerdo de la FEMP y los remanentes, parte de la discusión se ha centrado en la forma que ha tenido el PP de llevar hasta el Salón de Plenos esta proposición.

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha criticado que no había razonamiento para incorporar al orden del día esta propuesta en forma de proposición y no de moción, lo que entiende "vulnera la condición de igualdad que tienen el resto de grupos de presentar mociones". La socialista ha insistido en que el PP, con el apoyo de Cs y Vox, ha colado "con calzador" una proposición "con intención de moción" y ha llegado a pedir que se retirara del orden del día, algo que finalmente no ha ocurrido.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz municipal de IU, Pedro García, quien ha criticado también las formas de llevar este asunto al Pleno, y quien ha añadido que se podría haber debatido en un el Pleno ordinario de septiembre, reprochando así el gasto de dinero público.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, también ha dejado caer que podrían existir "irregularidades" en esta forma de meter los temas en el Salón de Plenos.

El teniente de alcalde delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, quien ha sido precisamente quien ha presentado la moción, ha dicho que no existe irregularidad alguna y ha recordado a Ambrosio que durante su etapa como alcaldesa se celebraron hasta 39 plenos extraordinarios. También el alcalde, José María Bellido, ha defendido la legalidad de la propuesta y ha justificado que se convoque de forma extraordinaria por la necesidad de tomar una decisión antes del 15 de septiembre (mientras que el Pleno ordinario es el día 17).

Debate

En cuanto al debate del contenido de la proposición, los grupos se han mantenido en sus opiniones publicadas ya durante esta semana y la anterior. Torrico ha llegado a calificar de "inconstitucional" que el Gobierno central marque en qué debe gastarse el dinero de los ahorros de las entidades locales, y ha dicho que se trata de un "chantaje intolerable" que "atenta contra el esfuerzo de los cordobeses".

Además, el popular se ha dirigido a la bancada socialista para pedirle que "sean valientes y digan lo que piensan", alegando que muchos alcaldes españoles del PSOE también están en desacuerdo con ese acuerdo de la FEMP y Hacienda.

Cristina Pedrajas se ha referido a la ley de estabilidad presupuestaria, conocida como ley Montoro, que es precisamente la que impide ahora a los ayuntamientos disponer del dinero de sus remanentes para ejecutar proyectos. Con ello, la portavoz de Podemos entiende que es "absurdo y cínico" defender a la misma vez dos posturas contrarias, en alusión al PP, todo ello, ha apostillado, "con tal de no reconocer que se equivocaron hace 12 años".

Mientras, Rafael Saco, concejal de Vox, ha insistido en que se trata de un "chantaje" a los municipios que quiere "volver a enfrentarnos a los españoles". Para Saco, el objetivo del Gobierno es apropiarse de los remanentes de los ayuntamientos "para presentar ante Bruselas unas cuentas falsamente saneadas".

Por su parte, la concejala de IU Alba Doblas ha afirmado que lo que debe hacerse es reformar el artículo 135 de la Constitución, el mismo que se cambió para aplicar la ley de estabilidad presupuestaria. Se ha dirigido además a la bancada popular para recordar que "ustedes le pusieron un corsé inaudito a los ayuntamientos" y para reprocharles que no hayan presentado alternativa a ese acuerdo de la FEMP y Hacienda.

Mientras tanto, Isabel Ambrosio ha apuntado que al PP le gusta "este circo y esta bronca" y ha asegurado que su objetivo era llegar a este Pleno: "Todo estaba preparado para esta pantomima". Además, ha añadido que "esto va de resolver y gestionar de la mejor forma posible lo que están pasando ahora los cordobeses".