Metrotrén ¡ya! califica el servicio de "fracaso absoluto" y exige tomar medidas inmediatas

Después de haber inaugurado el Metrotrén en Córdoba hace más de diez meses, los malos horarios, las pocas frecuencias, las altas tarifas, la falta de intermodalidad y la poca promoción están llevando a este servicio "al fracaso más absoluto". Así lo han calificado desde la plataforma Metrotrén ¡ya!, quienes han denunciado además, después de varias averías, que el "material rodante usado no parece ser el más idóneo para mantener la regularidad necesaria de un servicio de cercanías".

El presidente de la plataforma, Israel Ortega Padilla, ha denunciado que "aún no se han aplicado las medidas necesarias para obtener las condiciones mínimas para que sea útil para los vecinos". El tren de media distancia que va de Alcolea de Córdoba a Villarubia de Córdoba "sigue siendo poco atractivo para la captación de viajeros" a excepción del trayecto entre Córdoba central y el campus de Rabanales.

Padilla ha criticado que durante el comienzo de la nueva legislatura "no se menciona al Metrotrén o Cercanías en el pacto de gobierno municipal, no nos han solicitado una reunión y no se ha firmado el convenio con Renfe". En este sentido, lo que califican como "más sorprendente" es que no fueron incluidos en las actividades de la Semana de la Movilidad, donde "no han hecho ni siquiera mención al ferrocarril como medio de transporte sostenible", aunque han afirmado que debió ser "el eje central de las jornadas".

Desde la plataforma han solicitado a la administración local, autonómica y estatal "poner remedio de inmediato a la situación" y que expresen públicamente el compromiso con la mejora de la calidad del servicio.