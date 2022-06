¿Cuáles son las plagas más problemáticas en Córdoba contra las que lucha Sadeco?

La empresa municipal Sadeco actúa en Córdoba contra tres grandes grupos de animales para controlar su expansión y que no se conviertan en un problema para la salud ni la economía. Se trata de los roedores, la cucaracha americana y los dípteros hematófagos, un grupo de insectos que pica y chupa la sangre para poder reproducirse y alimentarse.

De ellos, hay dos especies que preocupan especialmente a los operarios de Sadeco debido, por una parte, a la dificultad para encontrar y tratar sus focos y, por otra, a su rápida propagación.

El jefe del Departamento de Sanidad y Bienestar Animal (SBA) e Higiene Ambiental (control de plagas), Enrique Flores, explica que desde que comenzó la pandemia, el problema de las ratas está muy presente no solo en Córdoba, sino en todo el mundo.

En ese sentido, indica que "hay una alerta mundial" porque, según algunas teorías, "el cambio climático está facilitando la reproducción de las ratas". Por eso, "hay ahora más avisos que hace cinco años, sin embargo hacemos los tratamientos con más frecuencia". Otra circunstancia que ha favorecido la expansión de este roedor ha sido el confinamiento. Como las calles estaban vacías, las ratas han tenido más libertad.

En concreto, la rata negra (llamada rata de los tejados o árboles) estaba muy limitada en Córdoba a unos puntos (jardines y algunos chalets de El Brillante), pero ahora se ha implantado en muchos sitios de la ciudad en los que antes no estaba como parques y jardines o incluso glorietas de carreteras.

Esto requiere un tratamiento muy laborioso porque no se puede actuar contra ella "tirando cebos" ya que sería peligroso. Por eso, "hay que estudiar muy bien de dónde vienen". "A veces los vecinos se ponen nerviosos, pero no es tan fácil resolver un foco de rata negra, hay que hacerlo con tiempo y con paciencia", incide Flores. Para ello, a veces es necesario vallar las zonas afectadas muy bien para que nadie pueda entrar dentro y tocar o tragarse los cebos.

Los dípteros hematófagos (son un amplio grupo de insectos que necesitan la sangre de los animales vertebrados para realizar la puesta de huevos y como fuente de alimentación) son la otra plaga más preocupante porque "el mosquito tigre es imparable".

Además, su control no depende directamente de Sadeco, ya que se cría en las viviendas. "Nosotros visitamos casa por casa y explicamos a los vecinos lo que tienen que hacer, pero hay veces que no nos dejan acceder a sus casas o no hacen lo que les indicamos y no podemos obligarlos porque es su casa", asevera Flores.

Así se crea un foco que se distribuye a los vecinos más próximos. "Va pegando saltos, de manera que una cosa que empezó en unos bloques al lado de la Asomadilla, ya hay focos en toda la zona Norte de la ciudad, Paraíso Arenal, las parcelaciones desde Rabanales hasta Alcolea y en la zona norte de la carretera de Palma del Río en dirección a Villarrubia se van detectando".

La expansión del mosquito tigre es "imparable" porque "no somos los primeros que hemos sufrido el problema", recalca el veterinario, recordando que empezó "en Barcelona y ahora mismo toda la costa mediterránea, hasta Málaga, está infectada". De ahí está colonizando el interior.

En la vía pública, por el tipo de drenaje de aguas pluviales que hay en Córdoba, no hay sifón, por lo que va directamente a la red, lo que no posibilita que el mosquito tigre se críe en el alcantarillado. Esto sí ocurre en ciudades como Barcelona o Valencia.