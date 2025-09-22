Identificado el conductor de un coche fúnebre circulando por la A-4 sin una rueda

La Guardia Civil de Córdoba ha localizado a un conductor circulando con un coche fúnebre por la A-4 sin una de las ruedas del vehículos. El Instituto Armado ha informado de que comenzó la investigación tras la existencia de un vídeo publicado en las redes sociales, en el cual se mostraba la circulación de un vehículo fúnebre circulando careciendo del neumático correspondiente al lado izquerdo del eje trasero.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de septiembre, cuando el conductor implicado, circulaba por la autovía A-4 (Madrid-San Fernando) a la altura del punto kilométrico 419,500, sentido Madrid.

Así, tras la visualización y análisis de las imágenes, realizado por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación Seguridad Vial perteneciente a la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba, una vez pudieron ser constatados los hechos y tras realizar las gestiones oportunas, se pudo identificar al conductor responsable, procediendo a denunciar los hechos al Reglamento General de Circulacion por circular con el vehículo en condiciones técnicas que comprometían seriamente la seguridad vial, así como por no abandonar una autopista o una autovía por la primera salida cuando por razones de emergencia se vea obligado a circular a velocidad anormalmente reducida.

El vehículo, según la misma información, actualmente no realiza servicios funerarios, sino que es utilizado por un particular para servicios cinematográficos.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de mantener los vehículos en perfecto estado de conservación y que en caso de detectar una avería o emergencia, el conductor, abandone la vía lo antes posible, evitando de este modo riesgos innecesarios tanto para el propio condutor como para el resto de usuarios de la vía.