Pon una peña en tu vida

"Somos garantes de las tradiciones, las costumbres y las raíces de nuestra ciudad y nuestros barrios, Mientras haya peñas en Córdoba, las tradiciones no se van a perder. Esa es nuestra misión". Así de contundente se muestra el presidente de la Federación de Peñas de Córdoba, Alfonso Morales, durante la celebración de la jornada de convivencia que ha tenido lugar en en la zona conocida como Las Setas, en Noreña.

Hasta allí han acudido en torno a 4.000 o 5.000 personas, según sus cálculos, para celebrar una día "de convivencia, perol y hermandad". Morales, además, ha recordado que una peña "es una actividad social que crean amigos, con unas mismas ideas para compartir la amistad, que es lo más bonito".

Además, ha defendido que la sencillez, la humildad y la nobleza forman parte del lema de las peñas y ha añadido que "nos juntamos para exaltar la amistad que nos une". También ha recordado que las peñas comenzaron su existencia en Córdoba hace casi un siglo y ha puesto de manifiesto que ya Julio Romero de Torres "se reunía con Valle Inclán, Pío Baroja y Azorín en una peña que se llamaba Los Legítimos y tomaban una copa de vino y charlaban de las cosas de los años 20 del pasado siglo".

Algo más de 70 peñas de las 160 que están federadas han acudido a esta cita, en la que no han faltado las viandas más clásicas de Córdoba, con alguna que otra concesión. Por ejemplo, en la peña Las ovejas negras a mediodía han preparado habichuelas con perdiz. Esta agrupación surgió en 1972 en un por entonces vacío barrio de Carlos III. "Nos juntábamos en la avenida donde no había pisos y hacíamos peroles. Éramos vecinos de Monturque, Cabra, Baena y Torrecampo y nos decían que éramos las ovejas negras", ha relatado su presidente, José María Crespo.

Por eso, cuando este grupo de amigos decidió federarse y convertirse en peña, no dudó un instante en ponerse el nombre de Las ovejas negras. "Me gusta el cante, el flamenco, tocar la guitarra y la convivencia", ha anotado, al tiempo que muestra su tristeza al no encontrar relevo aún entre los más jóvenes a pesar del "potencial que tenemos las peñas".

Eduardo Ureña, por su parte, lleva apenas un año al frente de la peña Los Romeros de la Vega, que se han presentado en Las Setas vestidos con camisetas de color azul a modo de identificarse entre todos los asistentes. Esta peña, ha afirmado, "se fundó sobre 2010 por un grupo de vecinos de la urbanización Las Cigüeñas que nos juntábamos y, ahora tenemos un coro".

Jamón, queso, salchichas al vino y el consabido arroz han formado parte del menú que han preparado en esta jornada de convivencia.

Y, mientras en la peña del Centro Cultural Renfe se decantaron también por el arroz y las sardinas. Su presidente es Ildefonso López desde hace seis años y también ha aludido a que este colectivo necesita sangre nueva. "Hace falta relevo generacional", ha considerado, al tiempo que ha reconocido que no sabe "por qué le cuesta tanto a la gente joven venir porque siempre hemos sido abiertos".

López, además, ha destacado que gran parte de las actividades que llevan a cabo son viajes culturales, a las que se suman maratones de dominó o fiestas, entre otras.

Entre todas estas peñas de la capital también ha habido hueco para algunas que representan a la provincia. En este caso, por ejemplo, la Casa de Los Pedroches, que ha llevado su tradicional jamón ibérico y otros productos de la dehesa. A sus 80 años, Juan Emilio García es su máximo responsable y ha subrayado que uno de los principales fines del colectivo al que representa es el de "poner en valor todas las cosas buenas de Los Pedroches".

Esta jornada de convivencia, además, ha contado con intervenciones musicales y la visita de representantes institucionales para mostrar su apoyo a las peñas cordobesas, como el alcalde, José María Bellido.