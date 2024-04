El parque del Flamenco de Córdoba abrirá en junio con una zona de juegos infantiles, bancos, fuentes y circuito de calistenia

El parque del Flamenco se abrirá al público en junio tras una mejora que incluirá una zona de juegos infantiles presidida por una gran guitarra, bancos, papeleras, fuentes y un circuito de calistenia.

Esta manzana oeste de lo que se ha llamado el parque del Canal -que también incluye otro parque llamado de la Arruzafilla en la zona este- comprende una superficie de nueve hectáreas en las que se han realizado una serie de actuaciones como el paseo central pavimentado, un circuito de 2.000 metros de atletismo que irá acabado en picadura de granito y mejora de los caminos secundarios, según ha presentado este lunes el delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico. Además, el parque conectará con los carriles bici de los alrededores.

En la manzana central del parque del Canal -situada entre los parques del Flamenco y de la Arruzafilla- se está ejecutando un aljibe de 900 metros cúbicos que dará riego a través de agua reutilizada a los jardines y se continuará con la obra del paseo central, que garantiza la conexión entre las manzanas este y oeste.

Por último, la intervención en la manzana este, la del parque de la Arruzafilla, acabará en octubre de 2024. Este espacio tiene diez hectáreas y en él se ejecutará un vaso de un estanque que se está proyectando en la plaza central, según Torrico.

También se instalarán dos áreas de juegos infantiles inclusivos, un circuito cardiosaludable para mayores y habrá una zona reservada para un futuro skatepark. Cuando acabe la intervención se plantarán 470 árboles de distintas variedades.

Torrico ha resaltado que el Gobierno local mantiene su apuesta por el anillo verde de la ciudad, "que va a suponer uno de los principales proyectos de este equipo de gobierno con su alcalde al frente y queremos que esta actuación dé servicio a los vecinos de esta zona de la ciudad".

"Córdoba sigue creciendo, Córdoba crece en verde y la buena prueba de ello es que dentro de muy pocos meses todos los cordobeses podrán disfrutar de una zona que hasta ahora está inhóspita", ha indicado.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado en su visita al parque del Flamenco que cuando el PP llegó al Gobierno local se encontró con un proyecto que ya estaba diseñado y financiado con fondos europeos, pero que era "un proyecto muy muy básico". Era "un parque muy natural, pero sin apenas acondicionamientos de todo tipo, ni de juegos infantiles, ni para hacer deporte, ni paseos centrales...".

Así, ha explicado que para no desperdiciar los fondos europeos que ya estaban concedidos, "nos lo tomamos como si fuera la base de una pizza: teníamos la parte más básica y ahora lo que estamos haciendo es dotar al parque de todos los complementos que debe tener una gran zona verde". Entre esos "complementos" destaca la "emblemática zona infantil con esa gran guitarra que simboliza el flamenco".

Además, ha resaltado el paseo central adoquinado, el granito para la parte del circuito, farolas solares "pero con mucha más iluminación" y la plantación de "muchos más árboles". En definitiva, "se da un salto de calidad en esta parque partiendo de ese proyecto básico que financiamos gracias a los fondos europeos a un proyecto que ya viene para quedarse".

Las tres manzanas (parque del Flamenco, parque de la Arruzafilla y la zona central) sumarán más de 22 hectáreas de zonas verdes a la ciudad "con unas calidades óptimas que se incorporan a la ciudad".

Bellido ha destacado que forman parte del anillo verde, que tiene una doble misión. La primera, hacer de un sumidero de CO2 para que absorba los gases que emiten los coches y, "evidentemente, va a mejorar la calidad del aire". En segundo lugar, tiene el objetivo de "mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y también está concebido como un centro de convivencia, de encuentro".

El alcalde ha manifestado que lo están haciendo "teniendo en cuenta ese enfoque de sostenibilidad ambiental no solo por lo que significa el parque, sino por cómo se va a gestionar". Por eso, en la manzana central se está culminando el aljibe, que va a permitir que todo el riego se haga con agua no potable que sale de los depósitos de Emacsa (agua reciclada que ya no se va a utilizar para el consumo humano).

El anillo verde va a seguir creciendo con zonas verdes como las proyectadas en Miralbaida y Chinales, al lado de la ronda Norte. Con esto se consigue que "un anillo verde que estaba diseñado en el plan general desde 1986 y que no se había ejecutado sea una realidad".