Paco Morales, Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025: "Tiene una forma única de contar su cocina"

Nuevo reconocimiento para el cocinero cordobés Paco Morales, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025, tal y como recoge el acta del jurado, que se ha reunido este lunes 22 de septiembre.

Presidido por el premio Nacional de Gastronomía Ángel León (Aponiente), el jurado ha estado formado por los también Premios Nacionales Oriol Castro (Disfrutar) y Ricard Camarena (Ricard Camarena), los académicos Borja Beneyto, Cuchita Lluch, José Carlos Capel y Lourdes Plana, así como por Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la Real Academia de Gastronomía.

Después de crecer profesionalmente en referentes como Mugaritz o elBulli y liderar proyectos como Senzone o la cocina del Hotel Ferrero, Paco Morales volvió a su Córdoba natal para hacer realidad su sueño más personal en 2016: abrir el restaurante Noor. Es una de las figuras más destacadas de la gastronomía española actual. Su capacidad de innovación y su personalidad le han permitido acercar a nuestra época los aromas y sabores más refinados de Al-Ándalus, para recrearlos con maestría en clave contemporánea.

“Tiene una forma de contar su cocina única. Ves un plato de Paco desde cualquier parte del mundo y lo reconoces. Tener un sello tan personal es muy difícil”, ha asegurado Ángel León. El jurado ha destacado su trayectoria acreditada, su filosofía y su apuesta por su tierra tan decidida y atrevida. “En todos sus registros hay rigor intelectual, sensibilidad estética reconocible y precisión técnica. Noor es un proyecto único, donde hay investigación de fuentes históricas y una traslación a la cocina, con técnicas contemporáneas, espectacular”.

Para la Real Academia de Gastronomía es un premio con mucho significado porque estamos haciendo especial incidencia en que la gastronomía no solo es comer; “es cultura, tradición, historia, territorio… y Paco Morales representa muy bien esa unión”, ha apuntado Luis Suárez de Lezo, presidente de la institución.

El cocinero ha celebrado la noticia con estas palabras: “Recibir el Premio Nacional de Gastronomía trasciende por completo al reconocimiento individual. Siento una emoción tan profunda que me hace recordar todo lo vivido hasta ahora, cada servicio, cada investigación, cada conversación con historiadores y artistas, cada plato que hemos creado estos 10 años en Noor. Siempre he creído que la gastronomía es una forma de pensamiento, una expresión cultural que permite contar quiénes fuimos y hacia dónde podemos ir”.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2025 se celebrará el 20 de octubre en Granada. Por primera vez en su historia, la ceremonia se traslada fuera de Madrid con el fin de celebrar las identidades locales.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada a través de su marca distintiva Sabor Granada, el Ayuntamiento de Granada, así como con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, con el patrocinio de CaixaBank, Mahou San Miguel, Kia, El Corte Inglés y Meliá Granada como hotel sede.

Los Premios Nacionales de Gastronomía son los galardones más relevantes del sector por su consolidada trayectoria. Reconocen, desde hace más de cinco décadas, la excelencia, la creatividad y el compromiso de los profesionales que construyen el prestigio de la gastronomía española.