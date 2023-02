Así están las obras de los hospitales y centros de salud de Córdoba

La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, ha ofrecido este jueves un repaso de las actuaciones que lleva a cabo su departamento en hospitales y centros de salud de la provincia de Córdoba, que suman más de 54,1 millones de euros de inversión.

Botella se ha centrado en obras en ejecución, como el nuevo centro de salud de Montoro, que tiene un presupuesto de 4,9 millones de euros. Se trata de un proyecto que comenzó a ejecutarse en septiembre de 2021 y que, según ha indicado, se encuentra en "estado avanzado, por lo que la obra se terminará en mayo".

En el caso de la reforma y ampliación del área de urgencias del hospital comarcal Valle de Los Pedroches de Pozoblanco, su coste es de 2,7 millones euros. Botella ha detallado que el contrato de obra se firmó en junio de 2022. También en este caso, ha señalado, "la obra marcha va a buen ritmo y podrá estar terminada en torno al mes de junio".

El hospital comarcal Infanta Margarita de Cabra es otro de los espacios a los que ha aludido. Un proyecto que ha incluido mejoras en el área de anatomía patológica, valoradas en 340.000 euros y que se concluyeron el pasado mes de diciembre. Por su parte, la reforma y las obras del bloque quirúrgico del hospital estará lista en junio tras una inversión 3,7 millones de euros.

Obras sin financiación

En su comparecencia, Botella también ha citado "otras infraestructuras previstas", pero para las que "no tenemos financiación".

"No hay una partida en el presupuesto con nombre y apellido, fue una modalidad que usó el PSOE en la que no detallaban las inversiones", ha señalado. La delegada ha explicado también esto "no significa que cuando el proyecto esté preparado se pueda tener financiación".

Pero, ¿cuáles son estos centros? Pues son "varios y que están priorizados en nuestro plan de infraestructuras", ha indicado. En concreto, se trata de los de salud de Iznájar, Añora y Villarrubia, además de la reforma de la cuarta y quinta planta del centro de salud de Córdoba Centro, en la avenida de América, el centro de proximidad de Priego de Córdoba, además de la reforma de urgencias, y también el de especialidades de Lucena.

Botella ha subrayado, al respecto, que estas obras "se irán acometiendo a medida que los proyectos estén maduros y tengan financiación".

Obras postergadas

La delegada de Salud también ha hecho referencia a proyectos que están paralizados o postergados por "causas ajenas a nuestra voluntad". Se trata del centro de salud de Villanueva de Córdoba, que está "parada porque la empresa contratista de la obra solicitó la suspensión alegando una serie de circunstancias que implicaba la modificación del proyecto según ellos".

Por parte del Servicio Andaluz de Salud, ha continuado, "no se aceptaron los argumentos y se ordenó que se retomara la ejecución y no lo hicieron". Por ello, Botella ha explicado que están "pendientes de iniciar el expediente de resolución del contrato por incumplimiento del contratista". No obstante, ha avanzado que "para intentar agilizar la se encargará a Tragsa para que la reanudación de las obras sea en julio de 2023".

Otra incidencia registrada es el nuevo centro de salud de Alcolea, en Córdoba capital, que se licitó a finales de 2021. Sin embargo, ha informado de que a principio de 2022 "la empresa contratista comunicó su deseo de abandonar la obra".

Como consecuencia de ello, "se ha tenido que hacer actualización de precios, se rescindió el contrato y se volvió a sacar a licitación", ha informado. Ahora, se estudian las ofertas que se han presentado para la construcción, para la que todavía no hay fecha.

Obras pendientes de licitación

La delegada de Salud, además, ha avanzado algunas de las obras que "están en fase de casi estar preparadas para sacar a licitación el contrato de obra".

Entre ellas ha citado el nuevo centro de salud de Bujalance, valorado 6,1 millones de euros. "Tiene su proyecto redactado y supervisado en noviembre de 2022 y se está preparando la licitación", ha anotado y ha añadido que "en cuestión de pocas semanas se podrá sacar a licitación el proyecto, que tiene también financiación".

La ampliación del hospital de Montilla, por su parte, también tiene su proyecto supervisado desde noviembre del año pasado. El presupuesto de esta obra supera los 5 millones de euros y, según Botella, ahora "está pendiente del informe de la asesoría jurídica e intervención para sacarlo a licitación".

En la misma situación se encuentra el centro de salud de El Naranjo, en la ciudad de Córdoba, cuyo presupuesto es de más de 2,6 millones de euros. "El proyecto está entregado y enviado a supervisión a los servicios centrales, por lo que se sacará a licitación próximamente", ha reseñado Botella, quien ha recordado que el periodo de ejecución de estas obras es de 12 meses.