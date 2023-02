La protesta por el centro de salud de Iznájar en Córdoba: "Es un maltrato y una injusticia"

La protesta por la construcción del nuevo centro de salud de Iznájar ha llegado este jueves a la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba. Más de 200 personas, según los convocantes, han participado en esta concentración liderada por el alcalde iznajeño, el socialista Lope Ruiz, que ha cargado contra la gestión del proyecto por parte de la Delegación de Salud y Consumo.

Con esta protesta, ha señalado, "el pueblo de Iznájar manifiesta su cansancio y hartazgo por la negativa reiterada de la construcción del centro de salud". Para ello, el Ayuntamiento de Iznájar ha financiado cuatro autobuses en los que han venido los vecinos que han participado en la protesta de la plaza de San Felipe.

En su intervención, Ruiz ha recordado que la puesta en marcha de las obras es "una historia muy larga". Así, ha detallado que en 2018 "tomamos la decisión de rehabilitar el centro de salud existente", una decisión que se comunicó en 2019 a la nueva delegada de Salud, María Jesús Botella, después de que el PP llegase al gobierno de la Junta de Andalucía, "y llegamos a un primer acuerdo para rehabilitarlo porque creemos que es el mejor sitio para situar el centro de salud".

Sin embargo, dos semanas después de ese compromiso "nos remiten un informe de los servicios de arquitectura de la Delegación de Salud y Consumo diciendo que el edificio no cumple los requisitos y que, por tanto, se descarta la posibilidad de rehabilitarlo".

Ante esta situación, el primer edil ha explicado que desde el Ayuntamiento se pusieron a buscar un nuevo emplazamiento y se propuso una parte del colegio Nuestra Señora de la Piedad "porque es accesible y está en buenas condiciones". "Ellos les dieron el visto bueno y nos ponemos a trabajar y la cesión se acordó en un pleno en noviembre de 2020", ha expuesto. Sin embargo, fue a partir de esta fecha cuando, según Ruiz, "empiezan los problemas".

Entre ellos, el regidor ha citado "un conflicto de competencias que luego no existía", además de un "convenio que iba a ser a tres bandas, con Salud, Educación y el Ayuntamiento", pero que luego iba a ser a dos.

"Un disparate"

Aún hay más porque, según su relato, desde la Delegación de Salud "nos presentan una propuesta de centro de salud en la que los niños del colegio entraban por la misma puerta que el servicio de Urgencias, que era un auténtico disparate".

Al respecto, Ruiz ha subrayado que "fueron los propios servicios de arquitectura los que plantearon una nueva propuesta en la que se separaba el centro de salud del colegio, que tiene más de 5.000 metros cuadrados".

El tiempo fue pasando y llegaron las elecciones autonómicas de junio del año pasado y hubo una nueva reunión con la delegada de Salud "en la que se nos comunica que no hay presupuesto para acometer el centro de salud".

Ante este anuncio, el alcalde ha explicado que llevaron al pleno del Ayuntamiento de Iznájar una moción en la que pedían que se cumpliera "ese compromiso de construcción del centro". Por ello, la delegada de Salud "me dice que nos sentamos de nuevo, pero la sorpresa es que en lugar de reunirse con el alcalde convoca una rueda de prensa en la casa del portavoz del PP de Iznájar y se dice que no hay presupuesto y que en este año no se van a acometer las obras del edificio".

En esta línea, el primer edil ha asegurado también que "luego se publica que la culpa de todo es mía y que no he sabido decidir el sitio. Lo que queremos dejar claro es que desde noviembre de 2020 hay un terreno a disposición de la Consejería de Salud para que se construya el centro". "La pelota está en el tejado de la Consejería. Si quieren asumir el compromiso con los vecinos de Iznájar y dejar de asfixiar porque en cuatro años no han hecho nada", ha insistido.

Lope Ruiz ha denunciado también "el maltrato y la injusticia que supone el trato que estamos recibiendo de la Junta". A su juicio, "este es un intento de tumbar a un alcalde y a un equipo de gobierno democrático que ha sido elegido democráticamente y como no pueden derrotar en las urnas han decidido asfixiar a nuestro municipio , quitar servicios y culpar al equipo de gobierno".

Por ello, ha exigido "un trato distinto con Iznájar empezando por el centro de salud y que se resuelvan todos los problemas que están pendientes; es una injusticia".