La nutria que 'se paseó' por Córdoba regresa a la naturaleza sana y salva

La famosa nutria que el pasado domingo sorprendió a los vecinos de Carlos III deambulando desorientada por el barrio ya descansa en su hábitat natural. Ha sido este miércoles cuando los agentes de Medio Ambiente han acudido al arroyo Pedroche, junto al sendero de Enrique Bujalance, al norte de la capital cordobesa, para soltar a este animal salvaje que ha estado desde su captura bien atendido, alimentado e hidratado en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares.

Ha sido exactamente a las 11:55 del miércoles cuando la nutria ha quedado en libertad gracias a la labor de varios agentes que la transportaron en una caja que abrieron a orillas del arroyo. El mamífero tardó en salir, incluso tuvo que ser empujado desde atrás por uno de los celadores, pero finalmente huyó algo desorientado, aunque no tardó en encontrar el agua, sumergirse y nadar a contracorriente ocultándose de la vista de los allí presentes. Una ejecución con la que los seis agentes de Medio Ambiente quedaron muy satisfechos, pues temían que el animal se asustara y no se dirigiese directamente al arroyo.

Tan solo han pasado dos días desde que esta nutria apareció por sorpresa en las calles de Fátima, pero ya se encuentra sana y salva en la naturaleza. Todo surgió cuando el vecindario alertó el pasado domingo a la policía de la presencia de un animal que merodeaba por la calle Arcos de la Frontera, en pleno casco urbano de la ciudad. La nutria llegó a cruzar la avenida Carlos III y siguió por la calle Escultor Fernández Franco, donde finalmente fue apresada junto a la plaza de la Alcaidía.

El encargado de capturarla fue el celador forestal Santiago López, quien acudió inmediatamente en su búsqueda cuando recibió la urgencia a los servicios de Medio Ambiente. Como ha comentado, encontraron a la nutria asustada debajo de un vehículo y esta se resistió a que la cogieran. Un proceso que fue complicado, pues "peleaba por intentar escaparse de la red" y, de hecho, López recibió varios bocados del mamíferos sobre sus guantes.

Una vez la capturaron, la nutria fue trasladada al CREA de Los Villares. Allí llegó muy estresada, aunque en buen estado y sin ninguna lesión o herida, tal y como ha asegurado la bióloga Marina Ortega, quien se encargó de hacerle las exploraciones. "Estaba bien de peso, la pusimos en una instalación con baño de agua y pescado y comió sin problema. Había bebido y defecado con normalidad, el pronóstico era bueno. El lunes se le hizo una exploración más profunda y no presentaba lesión alguna, simplemente se había salido de su hábitat habitual", ha explicado la bióloga.

El motivo de esta sorprendente aparición de un animal salvaje por las calles de Córdoba no es otra que un despiste. Se trata de una joven hembra que empieza a ser independiente y a buscar ella misma su alimento. Como ha analizado Ortega, estos animales "parten de arroyos o ríos y muchas veces se ven obligadas a cruzar carreteras y a transitar por zonas no habituales en busca de comida". Y no, la nutria no buscaba un bar de Carlos III en el que disfrutar de la gastronomía cordobesa, pues su dieta consiste en peces y crustáceos de río o incluso pájaros, ranas y ratas de agua.

"Este arroyo (de Pedroche) tiene muy buena calidad ambiental por su curso de agua y se encuentra cerca de la zona donde se encontró. Sabemos que hay un núcleo familiar de nutrias que se deja ver con facilidad. En el Guadalquivir a su paso por Córdoba también se han avistado nutrias. El problema es que los ejemplares juveniles se dispersan en busca de comida cuando los ríos se secan o hay lluvias y puede ocurrir esto", ha precisado la bióloga.

Contentos por esa suelta que ha salido "muy bien" y que se ha hecho "poco a poco", la veterinaria del CREA, Marisa Fernández, también presente en el arroyo de Pedroches para despedir a la nutria, ha recordado que lo que más recibe Medio Ambiente son aves -se les da prioridad a las que están protegidas o en peligro-. De hecho, solo el 5% de los animales que tratan son mamíferos. Ese ha sido el caso de la nutria, la cual tuvo "una rápida actuación" de todos los medios, tanto los de rescate y cuidado, como el de los ciudadanos, que son quienes deben dar el aviso si encuentran a cualquier animal fuera de su hábitat o herido.