Nuevo accidente mortal en la carretera N-432 en Córdoba: un muerto tras el choque entre un coche y un autobús turístico

Nuevo accidente mortal en la carretera N-432 en Córdoba. Una persona ha muerto en un accidente de tráfico que se ha registrado entre un coche y un autobús turístico en la barriada periférica de Santa Cruz, a unos cuatro kilómetros de Córdoba capital, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Fuentes del 112 han señalado que han recibido un aviso de socorro alrededor de las 09:15 por un siniestro ocurrido entre un turismo y un autobús en la carretera N-432 en sentido Granada. Según los llamantes, el conductor del coche había quedado gravemente afectado al caer su vehículo por un desnivel.

Rápidamente, se activó a los Bomberos de Córdoba, a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Conservación de la Vía. Según fuentes de Bomberos, la víctima estaba atrapada en el vehículo y tuvo que ser excarcelada. Por el momento, no han trascendido más datos personales de la persona fallecida.

Por su parte, los pasajeros del autobús -un grupo de turistas- han resultado todos ilesos.

Una decena de muertes en la N-432 este año

Con decenas de accidentes a lo largo de su trazado por Córdoba, la N-432 sigue siendo una trampa -a veces mortal- para los conductores que circulan por ella. Este año se ha cobrado ya la vida de diez personas en accidentes de tráfico en la provincia de Córdoba. Este 2025 comenzó con dos víctimas mortales en enero: un motorista de 61 años perdió la vida tras chocar con un coche en el término municipal de Villaharta, mientras que pocos días después, el 19 de enero, un joven murió y otras seis personas resultaron heridas de diversa consideración en una colisión frontal entre dos vehículos en Luque.

El pasado mes de mayo, cuatro personas perdieron la vida en la N-432 a su paso por la provincia de Córdoba: tres de ellas tras un choque frontal entre dos vehículos en la variante de Baena (un matrimonio de Priego de Córdoba y un vecino de El Rincón de la Victoria de Málaga) y otra víctima murió tras sufrir un atropello a la altura de Espiel mientras ejercía como operario en el mantenimiento de la propia carretera.

En octubre una persona falleció y otras dos resultaron heridas de gravedad a causa de una colisión frontolateral entre dos turismos y días después, ya en noviembre, una persona fallecía tras el vuelco de una bicicleta en la calzada.

Motos, turismos, camiones y hasta ambulancias se han visto implicados en accidentes en la N-432, muchos de ellos víctimas de choques frontales. Las curvas que presenta buena parte de su trazado y la circulación de vehículos de gran tonelaje y tractores también inciden en estos siniestros. La N-432 es una carretera nacional que une Badajoz y Granada, pasando por las provincias de Córdoba y Jaén. En concreto, atraviesa Córdoba de Norte a Sur, transcurriendo por Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Espiel, Villaharta, El Vacar, Estación de Obejo, Cerro Muriano, Córdoba capital como enlace a la A-4, Santa Cruz, Espejo, Castro del Río, Baena y Luque.

La transformación de la N-432 en autovía -la A-81- llevan esperando desde hace años los alcaldes de los municipios por los que discurre. La conversión de la N-432 en la autovía A-81 es una demanda que desde hace años han hecho al Gobierno central los alcaldes de los municipios por los que pasa y que, en algunas ocasiones, han visto cómo sus propios vecinos han sido víctimas de los siniestros viales que se producen en esta carretera nacional.