Una alumna del Alhaken II saca la nota más alta de la Selectividad en Córdoba

Laura Priego Márquez, alumna del instituto Alhaken II, ha obtenido una calificación de 9,975 en, la más alta de Córdoba en las pruebas de acceso a la Universidad, según la información facilitada por la Universidad de Córdoba (UCO). La nota de la fase de acceso se obtiene con la media ponderada de la calificación de la prueba de acceso (40%) y de la nota media de bachillerato (60%). Así, con la media del Bachillerato, en el que la joven ha conseguido un 10, su nota media de acceso a la Universidad se eleva a 13,925 sobre 14.

"Estoy muy contenta y nerviosa porque ha sido un año bastante raro, además que segundo de Bachillerato es un curso difícil", ha reconocido la joven, de 18 años. Y es que prepararse las pruebas ha sido algo más que complicado este año para los alumnos de Bachillerato debido a la suspensión de las clases tras el estallido de la crisis del corovirus y la suspensión de las clases.

Sin embargo, Laura -que se confiesa algo tímida- ha anotado que desde el primer día que se decretó el estado de alarma "pensé que no íbamos a volver a las aulas". Y acertó de lleno en eso de que no volverían a las aulas y con el reto de que desconocer cuándo y cómo se celebrarían las pruebas de acceso a la Universidad.

La alumna, defensora de la educación pública y que se define como "trabajadora", también ha aludido a los exámenes a los que se enfrentó hace apenas diez días y ha indicado que "había mucha optatividad" a diferencia de las pruebas de años anteriores.

"Ha sido bastante duro y complicado y he estudiado mucho, sobre todo el último mes; además siempre me esfuerzo y voy a lo máximo", ha señalado Laura, que por el momento no tiene muy claro qué va a estudiar a partir del próximo mes de septiembre. Eso si, tiene claro que quiere quedarse en la UCO y, entre sus opciones, maneja la de estudiar el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), aunque ha insistido en que no lo tiene claro.

Las matrículas, hasta el 21 de julio

Sin embargo, se trata de una decisión que ha de tomar en los próximos días, puesto que el periodo de matrícula ha comenzado este mismo 16 de julio y permanecerá abierto hasta el próximo 21 de julio, a través de internet. La solicitud de preinscripción se formaliza por Internet a través de la web del Distrito Único Andaluz y en ella se relacionarán todos los estudios y centros deseados por orden de preferencia.

Las listas con la primera adjudicación de las plazas se harán públicas el 24 de julio, día en el que comenzará además el primer periodo de matrícula hasta el 27 de julio. El alumnado admitido en su primera preferencia debe matricularse en la carrera asignada.

Los estudiantes admitidos en la segunda preferencia o sucesivas pueden reservar, hacer desistimiento o matricularse en el grado asignado.

Los alumnos que se encuentren en lista de espera de todas sus peticiones deberán confirmar el deseo de participar en estas listas y en la siguiente adjudicación, si su nota de admisión es suficiente, se le adjudicará plaza en la mejor de las peticiones.