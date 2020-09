Más de un centenar de mujeres participan en un curso de capacitación digital

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Timoteo, ha hecho balance del curso de capacitación de mujeres que el Consistorio ha llevado a cabo desde junio y en el que han participado 105 mujeres de la capital. Timoteo ha asegurado que desde la organización "hemos pretendido ser útiles", algo que "nos confirman las usuarias" que están a punto de concluir las sesiones.

Así, Timoteo ha indicado que el curso ha sido útil para mejorar su día a día, en especial "la relación con las administraciones" y lo trámites online, y también su currículum al dotarles de "una herramienta para aumentar su capacidad de empleabilidad". No obstante, a pesar de que este curso toca a su fin, la delegada ha aclarado que "no vamos a cesar hasta que la ellas sientan que la informática no es una dificultad, sino una ventaja".

Al curso han accedido mujeres de diferentes sectores de la ciudad que han solicitado la participación a través de los centros de Servicios Sociales e incluso las casa de acogida. Con ello, Timoteo ha apuntado que desde el estado de alarma "el perfil de atención de los Servicios Sociales ha sido en un 60% mujeres de entre 35 y 40 años", un grupo en el que ha quedado claro que "debemos incidir" para conseguir la igualdad.

En este sentido, ha manifestado que desde la delegación "no entendemos la política de género de otra forma que no sea buscar la igualdad entre hombres y mujeres, dando las herramientas necesarias".

Sin embargo, la atención a la mujer sigue siendo una de las mayores ocupaciones de este área debido a la situación que viven, en especial, en el ámbito de la pareja. Según ha detallado Timoteo, la Casa de Igualdad atiende actualmente a 160 mujeres para ofrecerles asesoramiento al tratarse de casos de posible violencia de género. De ellas, 21 han interpuesto ya una denuncia.

Para ayudar a reconducir su situación, Timoteo ha aclarado que "no solo se hacen talleres" sino que también "se presta ayuda para concluir los estudios secundarios", ya que ha matizado que mucha de ellas son "mujeres con una baja formación". Con ello se consigue que tengan una forma de "salir de una situación que les mantiene atadas a una pareja con la que sufren maltrato.