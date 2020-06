El Movimiento Ciudadano denuncia la supresión de aulas del próximo curso en Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha mostrado su oposición a la "reducción injustificada" de unidades de los colegios públicos en un momento donde "había que aprovechar para reducir ratios". En este sentido, este organismo ha anunciado que va a apoyar las movilizaciones que realicen las ampas afectadas de una decena de colegios de la capital y la propia Fapa Ágora, empezando por la de mañana día 25.

El Movimiento Ciudadano considera que la Consejería de Educación "no puede estar buscando soluciones para cumplir la separación física de metro y medio para el próximo curso y al mismo tiempo ampararse en la bajada de natalidad para cerrar unidades de colegios públicos, especialmente en Infantil".

Esta "contradicción", ha continuado el organismo presidido por Juan Andrés de Gracia, "se acentúa en este verano, cuando, tras cerrar el programa Syga de garantía alimentaria cuando más se necesita, se decide poner en marcha un programa de refuerzo estival de dudosa eficacia educativa y social pero no mantiene el programa de escuelas de verano en las barriadas con más riesgo de exclusión".

Este programa, ha recordado, conllevaba dos comidas para los menores que ahora están en el aire. Esta decisión, sumada a la decisión municipal de no convocar las escuelas de verano municipales, "ha dejado sin oferta de ocio estival a centenares de niños y niñas", por lo que el Consejo del Movimiento Ciudadano ha solicitado la puesta en marcha de un programa de ocio infantil alternativo al menos durante un mes, entre ambas administraciones, además de cubrir la demanda de alimentación.

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, "la desescalada no puede significar solo flexibilidad y comprensión para los sectores económicos y privados, no puede centrarse en recuperar nuestra actividad turística, sino que las instituciones públicas no pueden parapetarse detrás de las evidentes dificultades para cumplir las medidas de prevención sanitarias para eliminar toda actividad social y de encuentro ciudadano, en especial, en las barriadas de nuestra ciudad".

A esto ha añadido que "aún se está a tiempo de impulsar una alternativa que cubra las necesidades de socialización y de esparcimiento de la infancia cordobesa. No hacerlo choca con la apertura de parques infantiles o de la propia Ciudad de los Niños y las Niñas, que sí apunta en la dirección correcta".

Apoyo a la movilización del 25 de junio contra la violencia de género

Por otro lado, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha trasladado su apoyo a la manifestación convocada por la Plataforma contra la Violencia de Género del mismo día 25 para denunciar los últimos asesinatos de mujeres y reivindicar "la acción de toda la sociedad, encabezada por sus instituciones para acabar con este continuo virus letal que es la violencia de género, aunque algunos insistan en negar su existencia o confundirlo interesadamente con la violencia familiar".