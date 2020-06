El Distrito Sur pide a la Junta y al Ayuntamiento programas de índole social para el verano

El Consejo del Distrito Sur ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que pongan en marcha programas sociales para el verano a fin de posibilitar el ocio para los más pequeños de la zona y evitar además la exclusión de una población que está sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis sanitaria.

Desde este consejo de distrito han denunciado la finalización del programa de seguridad alimentaria, conocido como Syga, "sin una alternativa" porque esto provocará "grandes problemas alimentarios a muchas familias". Los vecinos de esta zona, que abarca los barrios Guadalquivir, Sector Sur y Campo de la Verdad, han afirmado que esta finalización no puede justificarse con que siempre acaba con el curso escolar porque, han apostillado, "la situación que se está viviendo ahora con la pandemia es totalmente diferente".

El Consejo de Distrito Sur también ha hecho referencia al funcionamiento de la delegación municipal de Servicios Sociales y ha afirmado que "no ha garantizado a las familias alimentos" algo que, ha opinado, "no parece que vaya a mejorar a corto plazo".

En sus críticas también ha tenido cabida la suspensión de las escuelas de verano. Estas escuelas, han recordado los vecinos, son importantes no solo por las actividades extraescolares y el ocio, sino porque ayudan a la conciliación laboral "a muchas familias que necesitan salir a trabajar, y más ahora".

Para este consejo de distrito, la administración "debe hacer un esfuerzo" ya que las necesidades, han recordado, "no desaparecen en verano". Con ello, han criticado que el Ayuntamiento desatienda a las familias más desfavorecidas, al tiempo que han recordado que "escuelas privadas hay muchas".

Entienden además que parte de los problemas derivan de la falta de personal en Servicios Sociales algo que se hace evidente, han dicho, en la falta de educadores para atender los programas veraniegos. Y como siempre, han lamentado, "los barrios más vulnerables son los que pagan estas consecuencias".

"Con la llegada del verano", han insistido, las necesidades "no desaparecen". Sobre esto han agregado que después de tres meses de estar encerrados, "nuestros niños y niñas no pueden seguir confinados porque no hay actividades en las que puedan recuperar ese tiempo de relaciones con sus iguales".

El Consejo de Distrito Sur ha exigido, por lo tanto, que se pongan en marcha los campamentos y las escuelas de verano, siempre con las medidas de seguridad oportunas, además, obviamente, de garantizar "la alimentación básica a miles de niños".

Para el Consejo de Distrito Sur es "muy preocupante" que las administraciones "sean capaces de organizar la apertura de negocios, bares, restaurantes, con terrazas y sin terrazas , salas de juego, piscinas municipales y no sean capaces de organizar los campamentos y escuelas de verano bajo condiciones sanitarias", han denunciado.

Con todo ello, han demandado por un lado a la Junta que continúe con el plan Syga y al Ayuntamiento que retome las escuelas de verano, es decir, que "pongan los medios necesarios para impedir que los menores se queden sin ocio y que muchas familias se queden sin poder comer durante los meses estivales".

Además, han anunciado que propondrán al Consejo del Movimiento Ciudadano una concentración para dar voz a todas estas exigencias.