La militancia cordobesa de IU respalda con un 89% el acuerdo con Podemos

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, ha anunciado hoy los resultados de las votaciones realizadas entre la militancia para ver el nivel de apoyo al acuerdo nacional y autonómico entre la formación y Podemos, además de con otras organizaciones como EQUO. Según los datos, en Córdoba la militancia ha votado sí al apoyo en un 89%, uno de los porcentajes más altos de toda Andalucía y también de España. En concreto, de los 2.272 militantes de IU han votado 765; se han conseguido 680 síes a la unión, 68 noes y 17 abstenciones.

En Andalucía, recordó García, ese respaldo se ha situado en torno a un 86%, por lo que la provincia de Córdoba ha estado algo por encima. Esto implica una valoración "tremendamente positiva" para el coordinador provincial de IU y supone, ha añadido, "que IU se consolide como parte del bloque del cambio".

Sobre si ha tomado ya una decisión respecto a la candidatura de la confluencia, que deberá decidirse por primarias, García ha señalado que "aún no me ha dado tiempo a hablar con nadie", pero, ha apostillo, "ahora no es el momento", sino después del verano.