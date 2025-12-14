Miguel Ángel Pareja: "El juez tiene que estar conectado con la sociedad en la que vive"

Cuando Miguel Ángel Pareja jugaba de pequeño en las calles de Mestanza (Ciudad Real) poco podía imaginar que llegaría a ser presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Hijo de minero, lleva a gala su origen, que lo aleja del estereotipo que se atribuye a la judicatura y se refleja en su obsesión por acercar la Justicia a la ciudadanía, aclarar el lenguaje jurídico y escuchar a todo el que llega. “Yo vengo de abajo y voy a intentar poner mi granito de arena para que la Justicia mejore”, explica.

Pregunta.En su programa para la presidencia insiste en la necesidad de que la Justicia conecte con la realidad social. ¿Está desconectada ahora?

Respuesta.No es que haya estado desconectada, es que el ciudadano tiene la sensación de que la Justicia es algo ajeno a él. Y por más que se intenta sigue pensándolo. Lo que pretendo es hacer ver a la ciudadanía que la Justicia le pertenece, ellos son los soberanos. El acercamiento es que nos conozcan y que podamos comunicarnos con ellos. ¿Cómo? Con una jornada anual de puertas abiertas en la Ciudad de la Justicia, difundiendo los juicios de jurado telemáticamente, podemos traer a los niños de los colegios o visitar los centros para explicarles. Es una forma de que la ciudadanía conozca la judicatura, porque los ciudadanos que hacen uso del servicio sí tienen una buena opinión de la Justicia en general.

P.La imagen de la Justicia se ha ido deteriorando, más en los últimos años en los que ha habido fuertes acusaciones de lawfare. ¿Hay un riesgo real de politización?

R.En los tribunales no hay riesgo alguno de politización. Evidentemente, igual que el resto de los ciudadanos, los jueces también tienen su ideología. Pero cuando entramos en sala nos olvidamos de nuestras ideologías y nos centramos en el caso que tenemos que resolver y lo hacemos aplicando la ley y de acuerdo con las pruebas que se nos presentan. Otra cosa es la sensación que se transmite respecto de los órganos de gobierno, el Fiscal General del Estado o con el Consejo General del Poder Judicial, nombrados por el Gobierno y las Cortes. Y se les etiqueta de conservadores o progresistas; en ese momento ya estamos politizando el órgano de gobierno. Pero el órgano de gobierno no ejerce jurisdicción, la ejercen los jueces y magistrados. Y eso se lleva a cabo en los tribunales, que no están politizados. Aplicamos la ley y la interpretamos, intentamos hacer justicia. Otra cosa es que acertemos o no. Somos seres humanos, no infalibles.

Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia Provincial, en la Ciudad de la Justicia

P.En esa interpretación de la ley hay un margen de discrecionalidad.

R.No es que haya discrecionalidad, es la grandeza de la democracia. Es que no somos idénticos, no estamos clonados unos de otros. Somos seres humanos, cada uno con sus circunstancias, y resolvemos en conciencia pensando que es lo mejor para que haya justicia. Otra cosa es que los demás podamos compartir o no la interpretación de la ley. Para eso están los recursos. Para corregir esos desvíos en la interpretación.

P.¿Cómo habría que elegir esos órganos de gobierno de la Justicia?

R.Desde Europa nos están diciendo desde hace años la Comisión de Venecia y varias instituciones que hay que cambiar el sistema de elección. Y hace años que la estamos corrigiendo. En el 2013 se acordó que cada asociación judicial proponga 12 candidatos y que cada juez o jueza que quiera presente su candidatura con un total de 25 avales de jueces y magistrados en servicio activo y que todas las listas lleguen a las Cortes Generales. Bueno, en esas estamos y la Comisión de Venecia sigue diciendo lo mismo. Tienen que elegir los jueces y magistrados. Esto solo tiene dos soluciones: el compromiso fiel y sin revocación de las Cortes Generales para elegir a los mejores para el Consejo General del Poder Judicial o la elección por los jueces. Pero esta también tiene sus riesgos. Para evitar la politización yo propongo que haya un sistema de listas abiertas, como el Senado, y que cada juez solo pueda elegir a seis candidatos, para que haya representación de más sensibilidades.

"Que uno reclame algo a la Seguridad Social y tarde tres años en llegar al juicio es inasumible. Es necesario invertir más"

P.Como jurista, ¿qué valoración le merece la condena al fiscal general del Estado?

R.No puedo expresar mi opinión jurídica en ese sentido, no conozco la sentencia (la entrevista se produjo antes de que se publicase). Ahora bien, de la misma forma que pido respeto cuando yo resuelvo, siento un gran respeto también por los que han resuelto el juicio del fiscal general. Yo no puedo pensar, como he escuchado en algunos medios, que han prevaricado que tal o que cual. Eso no significa que no se pueda criticar, pero criticar constructivamente. La sentencia es firme, pero no significa que no se pueda recurrir.

P.Empieza el mandato en un momento complicado con el estreno de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que ha generado muchas dudas en cuanto a su aplicación y a la falta de medios para llevarla a cabo.

R.Sí. En primer lugar, en España somos así, sale cualquier ley y el presupuesto es cero. Una vez que entran los tribunales de instancia en funcionamiento es necesario reorganizar las ciudades de la justicia, eso conlleva dinero. Aquí en Córdoba capital son más de 200.000 euros los que se están invirtiendo. Este cambio se venía demandando desde hace mucho tiempo, porque la organización de los juzgados y tribunales es del siglo XIX. Era cuando las comunicaciones se hacían con burro o andando y el juzgado tenía que estar cerca. Pero yo creo que se han quedado cortos, han reestructurado la oficina judicial, pero han mantenido los mismos partidos judiciales. Y eso es un error y creo que tendrá que modificarse. En Aguilar de la Frontera o Baena, con un solo juez, ¿qué tipo de tribunales van a ser? En Lucena, con tres juzgados, los jueces son los mismos y no actúan de forma colegiada. Cada uno resuelve su plaza. Yo hubiese creado, por ejemplo, un tribunal de instancia en la zona sur de Córdoba con todos los juzgados de allí, otro en Córdoba con el resto de los juzgados que lo rodean. Y en los pueblos seguirían las oficinas de justicia, para que los ciudadanos realizasen sus gestiones. La oficina sí ha cambiado y ahora ya no hay funcionarios adscritos a un juzgado, sino que hay funcionarios adscritos al servicio común general, al servicio común de tramitación o al servicio común de ejecución. Con lo cual en eso hemos avanzado algo. Va a haber problemas de adaptación hasta que la gente se vaya acoplando, pero en unos meses eso estará solucionado.



P.Uno de los primeros cambios ha sido el aumento de competencias en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya saturado. ¿Cuál es la situación actual?

R.El juzgado está congestionado y por eso se ha creado una plaza más para este órgano. Esa plaza más estaría muy bien creada si no se hubiesen agrupado en Córdoba el partido judicial de Lucena, de Cabra y de Pozoblanco. Seguramente habrá que dotarlo de un refuerzo siempre que sea posible. Si no, va a seguir congestionado. Quizá esa comarcalización hubiera sido más práctica haberla hecho en el sur y en la capital, de forma que en la capital atenderíamos los partidos que la rodean y hubiéramos puesto una plaza más en Lucena para concentrar allí toda la zona sur: Montilla, Aguilar, Cabra, Priego, Puente Genil.

P.Y en cuanto al resto, ¿cuáles son las necesidades más perentorias de la Audiencia y los juzgados?

R.Ahora mismo en la Audiencia Provincial, la Sección Primera necesita un magistrado; como no se ha creado la plaza aún, hemos pedido una comisión de servicio. Con ese magistrado es probable que se estabilice y llegue a números normales de resolución. Penal 6 seguramente necesitaría una plaza más. El Mercantil necesita un refuerzo y lo Social también, para que no se estén señalando tan lejos los juicios.

"La mediación es una solución a la congestión. Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, porque nos va a costar menos tiempo y dinero"

P.Precisamente, una de las principales quejas de los ciudadanos es la lentitud de la Justicia. En lo Social los señalamientos van por 2027. ¿Mejorará los datos con estos cambios?

R.No, porque la planta judicial sigue siendo la misma. El hecho de que uno reclame ante la Seguridad Social cualquier cosa y que tarden tres años en verlo es inasumible y yo comprendo a la ciudadanía cuando se queja. Habría que invertir más, porque tenemos lo que nuestro presupuesto dice.

P.Se ha hecho una apuesta por la mediación. ¿Cómo está funcionando?

R.Se le está dando difusión porque sería una solución a la congestión. Cada vez se va haciendo más uso, incluso en derecho penal, pero hay un problema de cultura. La ciudadanía española piensa que o se lo dice el juez o no está bien hecho, que le están engañando. Es cuestión de educación en la cultura de la mediación. Siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, porque nos va a costar menos tiempo de resolución y menos dinero. Creo que poco a poco se irá implantando.

P.Hace ya años que se alerta desde la Justicia del aumento de los delitos de índole sexual entre los menores. ¿Cómo se afronta en Córdoba?

R.Es muy doloroso que entre menores haya violencia de género y que haya violencia sexual. Para mí eso proviene de la educación que reciben, los estamos educando mal entre todos. Y los responsables de lo que se publica en las redes sociales son muy culpables. Tenemos que estar todos unidos para combatirlo, de la misma manera en que lo estamos con la violencia de género.



P.En su programa habla de la necesidad de incrementar la seguridad en la Ciudad de la Justicia. ¿Ha habido algún incidente grave?

R.No, nada en especial, es algo que reclamaba ya como juez decano. Me paseaba por los pasillos y veía a la gente perdida. Y observaba que había determinados despachos en los que podía entrar cualquier ciudadano o ciudadana sin problema alguno. Al ciudadano hay que darle un buen servicio, pero eso no significa que ande circulando por el edificio. Bien es cierto que la Guardia Civil en la puerta hace un filtro de seguridad bueno, con un escáner, pero es que dentro de los despachos hay objetos que pueden usarse como armas. Ahora, con la reestructuración de los tribunales de instancia, creo que se ha tomado en consideración y que se va a hacer de otra manera, habrá una antesala donde funcionarios van a atender a las personas igual que si estuvieran dentro de la zona de trabajo. Y también es una forma de que la gente no se pierda.

P.Al hablar de la interpretación de las leyes, señalaba que cada juez tiene su bagaje, una experiencia que le influye a la hora de aplicar la Justicia. Sus circunstancias se alejan mucho del estereotipo que la ciudadanía tiene de la judicatura, al venir de una familia con pocas posibilidades económicas. ¿Cuánto de ese pasado se refleja en el juez de hoy?

R.El cien por cien. Yo no renuncio a mi pasado ni a mis propios orígenes. Yo me he criado en una familia muy humilde y eso lo llevo a rajatabla, en el sentido de que me sirva de experiencia a la hora de juzgar a las personas. Que puede haber determinadas situaciones en las que una persona se equivoque o haga algo mal, y por eso no significa que sea un delincuente. Sé de dónde vengo y adónde voy. Yo vengo de abajo y voy a intentar poner mi granito de arena para que la Justicia mejore. El juez tiene que estar conectado con la sociedad en la que vive para poder resolver de la misma manera que piensa la sociedad. El juez que no es capaz de resolver de la manera que piensa el ciudadano medio, se está alejando de esa realidad.