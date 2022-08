Los mercados y edificios municipales de Córdoba asumirán los 27 grados el próximo día 9

El edil de Infraestructuras y responsable de Comercio y Mercados, Antonio Álvarez, ha informado de que a partir del próximo 9 de agosto los mercados y los edificios municipales se acondicionaran a 27 grados centígrados, tal y como marca el real decreto de ahorro de energía del Gobierno central. "En lo que se refiere a los mercados ya hemos dado instrucciones a los auxiliares y responsables de que procedan a regular los equipos de climatización a las temperaturas mínimas indicadas en la normativa, algo que será una realidad el próximo martes, día 9", ha detallado. Álvarez ha añadido que también se han dado instrucciones para que se vigilen los sistemas de cierre de puertas. "El único sitio en el que tenemos un problema de cierre de puertas es en el mercado de Huerta de la Reina, porque no es puerta corredera y allí tendremos que habilitar algún mecanismo para que se quede cerrada". ha puntualizado.

Álvarez ha indicado asimismo que también se ha dado orden para que se instale la cartelería informativa que indica el real decreto. "Ahí la única distinción que existe es que tenemos dos mercados que superan los mil metros cuadrados, como son los del Marrubial y La Corredera, en los que además de ubicar esa cartelería se necesita instalar un dispositivo d¡gital, que ya han facilitado diversos proveedores para su adquisición", ha matizado.

Respecto a los edificios municipales, el edil ha indicado que también se ha dado orden para que se vigile el cumplimiento de los límites establecidos de temperatura. "Entendemos desde Infraestructuras que no están afectados en este sentido los colegios, puesto que dentro de lo que es la instrucción técnica del real decreto de lo que se habla es de edificios y locales destinados a los usos administrativos, comercial y a los de pública concurrencia; y dentro de los de pública concurrencia distingue claramente los usos culturales, restauración y transporte, por lo que en ningún momento se está refiriendo al uso educativo, como tampoco nosotros entendemos que se refiere a los monumentos", ha defendido.

Álvarez ha destacado que "los comerciantes se han visto dolidos" por la imposición del real decreto, "tanto los de los mercados, porque entienden que esa temperatura mínima de 27 grados en Córdoba es para ellos alta, que necesitan más frío en esos recintos, al igual que ocurre en el caso de los profesionales del comercio". El edil ha insistido en que no se puede aplicar la medida por igual en toda España. "Yo comparo en este sentido Córdoba con Santander, donde la temperatura media es de 23 grados en el mes de agosto; no se le puede exigir una temperatura media de 27 grados, la misma que se le pide a la ciudad de Santander a una ciudad como Córdoba que alcanza una media de 41 grados en agosto. No parece que sea muy congruente", ha defendido.

El concejal ha destacado asimismo que los restaurantes y los bares pueden tener menos problemas en este sentido, "ya que están ya acondicionados, aunque también defienden que esa temperatura mínima es alta, pero lo que les va a suponer más complicado es el cierre automático de puertas, porque en la mayoría de esos lugares el cierre automático no existe; pues de alguna manera tendremos que pensar de qué forma podemos colaborar con ellos para ayudarlos para que puedan cumplir con esta obligación", ha insistido.

No obstante, los bares, restaurantes y negocios donde el trabajo implique ejercicio físico podrán mantener el aire acondicionado “en el entorno de los 25 grados”, lo que se considera en la legislación laboral una “temperatura cómoda” para los trabajadores. Lo ha especificado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España.

En cuanto a los monumentos, Álvarez ha detallado que "tenemos que ir pensando en una iluminación eficiente con la utilización de luces LED, una iluminación que sea toda de bajo consumo y en los lugares en los que se pueda tendremos que ir también a fuentes de energías alternativas", ha puntualizado.

Entre las medidas del real decreto destacan que los recintos públicos refrigerados y calefactados deben mantener la temperatura del aire entre los 19 y los 27 grados centígrados (19 en invierno y 27 en verano), sus puertas tendrán cierres automáticos y los escaparates se apagarán las luces a las 22:00.

Álvarez ya destacó que el Ayuntamiento de Córdoba va a garantizar el alumbrado público y la correcta iluminación de las calles de la ciudad durante los apagones que se van a producir en edificios públicos y comercios por las noches, a partir de las 22:00, como medida de ahorro energético impulsada desde el Gobierno central