La memoria de Paco Molina sigue viva: "No hay dinero que pague el quitarle el sufrimiento a una familia"

El 2 de julio de 2015 y cuando apenas tenía 16 años, a Paco Molina se le perdió la pista en la plaza de Las Tendillas en una noche en la que avisó a su padre, Isidro, de que no iría a dormir a casa, pues se iba a quedar en la casa de un amigo. A ese domicilio nunca llegó y, desde aquel instante, nadie más supo nada de él. Pasados ya siete años, tres meses y dos días de su desaparición, la búsqueda de este joven del barrio de Poniente continúa y, por supuesto, su memoria sigue viva.

De hecho, puede que desde este martes esté más viva que nunca, pues la historia de Paco Molina cuenta con su propio libro. La desaparición de Paco Molina, así titula la estudiante de derecho de 20 años, Mariola Pérez Reque, esta obra que comenzó a escribir con 18 años con la ayuda de una amiga estudiante de criminología. "Sirve para reflexionar y crear un vínculo emocional con Paco, conocer desde su infancia a su adolescencia y todo lo que ha rodeado a su caso, algo que es fundamental para entender qué pudo pasar con él".

Una pequeña reflexión para concienciar a todos sobre la importancia que tiene la búsqueda de las desapariciones para las familias y la sociedad en un libro que cuenta cómo un testigo aseguró ver a Paco subiendo a un autobús de la estación de Córdoba dirección a Madrid, pero que las cámaras no vieron nada; o las múltiples llamadas que recibían los padres del desaparecido pidiéndoles dinero por un rescate, que luego resultaron ser falsas. Una obra que se puede adquirir por Amazon o por encargo en librerías.

Paco Molina, la búsqueda continua

"Tenemos que seguir luchando porque hay que hacer visible que Paco está desaparecido". Esas han sido las palabras de Isidro Molina en el acto El múltiple impacto de una desaparición. Paco Molina, la búsqueda continua en el que se ha presentado este libro y que ha tenido lugar este martes en el Colegio de Abogados de Córdoba. El padre del joven desaparecido en 2015 después de tanto tiempo de incertidumbre no pierde la esperanza de encontrar a su hijo; de hecho, ha recordado que el pasado mes de julio la investigación policial llegó a estar tres veces en Córdoba avanzando en el caso, lo que da algo de "tranquilidad" a la familia.

"Muchos días me faltan fuerzas, pero Paco sigue desaparecido y no me puedo permitir el lujo de desfallecer porque tengo que seguir buscando a mi hijo hasta que aparezca", ha asegurado Isidro en un acto al que han acudido por primera vez en una cita de este tipo los agentes de la investigación de un desaparecido. Jesús Torralbo, inspector de la Policía Nacional y encargado del caso junto a siete compañeros, ha asistido por videoconferencia para aclarar detalles sobre la investigación, como que han tomado cerca de 300 declaraciones y que han descartado 25 avistamientos que advirtieron sobre el posible encuentro de Paco Molina.

Y es que, tras más de 300 llamadas con informaciones que la policía ha recibido sobre la desaparición del joven cordobés, el inspector ha lamentado que hasta ahora no le hayan podido dar una solución a Isidro y a Rosa, padres de Paco Molina, si bien ha recordado que "el caso ha estado siempre activo".

El presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDglobal, Paco Lobatón, ha acudido también a este acto que lucha por "mantener viva la memoria de Paco, que es la forma de reivindicar su retorno y el esclarecimiento de lo que pudo pasar con él", como ha señalado el reconocido periodista, quien ha destacado la importancia de que el grupo familiar del desaparecido continúa con la búsqueda "porque eso es la continuidad de su vida". "Hay una ausencia que solo se puede sustituir por una acción que es la de seguir buscando respuestas", ha hecho hincapié.

Lobatón, que ha pedido más apoyo por parte de los investigadores y por las instituciones como el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Desaparecidos, ha destacado que el pasado marzo se aprobó el primer plan estratégico nacional en materia de personas desaparecidas que conlleva la atención en los casos de larga duración, siendo el de Paco Molina de muy larga duración, en concreto, siete años, tres meses y dos días.

Actuar ante una desaparición

En 2021 el Ministerio de Interior anunció que hubo más de 22.000 denuncias por desaparición, un problema más común de lo que parece. Por eso, Lobatón ha incidido en la importancia que pueden tener, por ejemplo, las diferentes cámaras de seguridad repartidas por los espacios de las ciudades, algo que les hubiese sido realmente útil para Isidro y Rosa, pues el periodista ha recordado que las cámaras de la estación de autobuses de Córdoba y la del propio autobús que pudo coger Paco Molina al marcharse de la ciudad "no se tomaron a tiempo o no tuvieron la orientación correcta, y eso no puede volver a ocurrir".

Isidro Molina ha querido destacar la importancia que tienen los ciudadanos en cada caso de desaparición, pues con un simple click se puede ayudar mucho a difundir y encontrar respuestas: "Cuando estamos en casa con el móvil, aprovecha y comparte que alguien ha desaparecido porque puede llegar a muchos. No hay dinero que pague el quitarle el sufrimiento a una familia y cuesta muy poco, solo dándole a compartir", ha explicado.