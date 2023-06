Qué material puedo llevar a la Selectividad en Córdoba

La prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau) -o antigua Selectividad- está a la vuelta de la esquina. No en vano, los exámenes se desarrollarán en Córdoba -al igual en el resto de Andalucía- del 13 al 15 de junio próximos, en el caso de la convocatoria ordinaria.

Unas pruebas para las que hay una serie de instrucciones que cumplir y un material que llevar, que ha publicado el Distrito Único Andaluz (DUA).

Para todas las asignaturas, tal y como consta en este listado, el alumnado puede utilizar o un bolígrafo negro o azul. No obstante, también se pueden emplear otros materiales en función de la asignatura.

Por ejemplo, los estudiantes sí que pueden hacer uso de calculadoras en el examen, si bien, siempre que "no sean programables, gráficas, ni con capacidad para almacenar o transmitir datos".

En el caso del examen de Dibujo Técnico II, el alumnado puede utilizar lápices de grafito o portaminas, afilaminas, goma de borrar, escuadra y cartabón, regla graduada o escalímetro, compás, plantillas, transportador de ángulos y tablero tamaño A-3 con su correspondiente paralelógrafo. Será el estudiante el que quite las grapas del examen, mientras que el proceso de entregar y recoger el examen lo determinará cada una de las universidades.

El material que se puede utilizar en la prueba de diseño es, sin duda, el más amplio. Prueba de ello es que desde el Distrito Único Andaluz se se sugiere el uso de diversos tipos de papeles, soporte, ilustraciones, lápices, tintas, cortadores, cuchillas, palillos, alicates, recipientes para agua, papel de calco, tejidos o revistas de todo tipo "para ser utilizadas a modo de collage".

No obstante, "la selección de los materiales a utilizar en el proceso de diseño aportados por cada uno de los estudiantes se colocará en la mesa de trabajo a fin de evitar la presencia de modelos hallados fortuitamente entre los materiales utilizados, como muebles, logotipos, anuncios o carteles que aparezcan, por ejemplo, en las revistas, folletos o periódicos". Por ello, el Distrito Único Andaluz subraya que "no se admitirán materiales que puedan contener aspectos teórico-prácticos. Tampoco se podrán utilizar medios informáticos mientras no se regule el uso de los mismos".

Horario de las pruebas

Los exámenes empezarán a las 08:30 en toda Andalucía el 13 de junio, si bien, el alumnado tiene que presentarse antes en la sede que le haya correspondido media hora antes.

Para la primera jornada, los exámenes previstos son los de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España, y Lengua Extranjera.

Fundamentos del Arte II, Latín II y Matemáticas II son las primeras pruebas previstas para la segunda jornada, que continuarán con las de Griego II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, según la opción de cada estudiante.

La tercera y última jornada de esta primera convocatoria de la Selectividad está reservada para los exámenes de Dibujo técnico II, Cultura Audiovisual II y Biología, que empezarán a las 08:30. La segunda tanda de pruebas, por su parte, darán comienzo a las 11:00, cuando será el turno para Lengua Extranjera (fase de admisión), Diseño, Geografía y Química. Las pruebas de acceso a la Universidad finalizarán con los exámenes de Artes Escénicas, Economía de la Empresa, Geología e Historia del Arte.