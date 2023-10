Miles de personas se manifiestan en Córdoba contra el "deterioro intencionado" de la sanidad pública

Más de 3.500 cordobeses se han manifestado este sábado contra el "deterioro intencionado" de la sanidad pública andaluza respondiendo así a la convocatoria que había realizado la Plataforma Marea Blanca. La portavoz del colectivo, María José Marín, ha resaltado que nuestro sistema público de salud "ya es indignante e inhumano" por las deficiencias que sufre.

"Más de un millón de andaluces estamos en lista de espera, pendientes para que nos llamen para una intervención quirúrgica o para que nos vea un especialista para darnos un diagnóstico", ha indicado la portavoz de la plataforma, añadiendo que para pedir cita médica en nuestro centro de salud comprobamos a diario que la demora asistencial llega a más de 20 días".

Esto quiere decir que "nuestra Atención Primaria está saturada de pacientes, con un déficit alarmante de profesionales, de infraestructuras y de calidad". Además, los profesionales están "desbordados, impotentes ante la sobrecarga que sufren, la precariedad laboral, la incertidumbre en la contratación...".

Por otro lado, ha recordado que el año pasado la sanidad pública andaluza derivó a la privada a "un millón de pacientes". Mientras, "hace unos días, el Gobierno de Moreno Bonilla anunciaba a bombo y platillo la derivación de 734 millones de euros para externalizaciones y pagos a la sanidad privada y otros 30 millones para que la privada atienda la salud mental de los andaluces", ha criticado la portavoz de la plataforma.

"El deterioro intencionado, el desmantelamiento planificado de los servicios sanitarios y la privatización ya está a cara descubierta", ha aseverado Marín. En ese sentido, ha agregado que "el Gobierno de Moreno Bonilla responde al programa político que defiende el PP allí donde gobierna: mercantilizar nuestra salud, convertir nuestra salud en el gran negocio de las empresas multinacionales privadas de la sanidad".

La portavoz de la plataforma ha incidido en que una de cada cuatro personas en Andalucía ha contratado un seguro privado de salud. Sin embargo, ha explicado que, recientemente, la revista The Lancet ha publicado un estudio que "demuestra la conexión existente entre el aumento de la mortalidad y el desvío de fondos públicos a la sanidad privada".

"¿De verdad nos vamos a creer que por 20 o 30 euros al mes vamos a tener el tratamiento que necesitamos ante cualquier enfermedad grave como un cáncer? ¿O tener acceso a una cirugía de gran envergadura? Ya deberíamos saber que no. Solo la sanidad pública puede salvarnos la vida sin pedirnos antes la cuenta bancaria", ha aseverado.

En representación de los ciudadanos de los municipios de la provincia, Antonio Baena, portavoz de la Plataforma Por su Sanidad de Puente Genil, ha denunciado que "el Hospital de Puente Genil se está desmontando, el Hospital de Montilla es una vergüenza y el servicio de Atención Primaria en los pueblos es nefasto".

Eso repercute, sobre todo, en las personas mayores, que son las usuarias más frecuentes de los centros hospitalarios "no porque queramos, sino por nuestra edad". "De alguna manera, estamos siendo marginados", ha asegurado.

Hay poca inversión y muchos centros sanitarios de los pueblos de Córdoba que no están para prestar la sanidad que hoy en día necesitamos y habría que hacerlos nuevos. Por eso, demandan "mucha inversión".

"Lo que queremos es una sanidad como la que teníamos hace diez años, antes de que empezaran los conciertos", ha indicado, porque "en teoría, un concierto debería ser algo que suene muy bien, pero el concierto en sanidad es algo discordante que suena muy mal y que nos está llevando a que el que tiene dinero se cura y el que no tiene se aguanta".

Los sindicatos UGT y CCOO y los partidos políticos Hacemos Córdoba y PSOE han secundado esta manifestación que ha salido a las 12:00 de la glorieta de las Tres Culturas y ha finalizado en los jardines de Colón.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha destacado que "la ciudadanía se está dando cuenta de lo que está haciendo la Junta de Andalucía con la sanidad pública, un pilar fundamental del estado del bienestar que están destruyendo". Pero "peor aún" es que "quieren que la ciudadanía se tome esto con normalidad", ha aseverado.

"No todo el mundo que tiene una enfermedad puede acudir a una sanidad privada y estamos jugando con la vida de personas, no es algo baladí", ha agregado Palomares, para reivindicar que "hay diagnósticos que, si no llegan a tiempo, no tienen remedio y suponen una muerte asegurada, irreversible".

Por su parte, la secretaria de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, ha criticado el "desmantelamiento" del sistema público de salud porque "en Córdoba faltan más de 1.000 profesionales, faltan infraestructuras y medios en las infraestructuras que tenemos", lo que está provocando que "la sanidad no esté funcionando".

Borrego ha asegurado que el Hospital de Montilla está "desmantelado" y el de Peñarroya "tiene cerradas unidades porque no tiene personal", mientras que las listas de espera "están bloqueadas" y el mismo presidente de la Junta "reconoce que a finales de año van a salir unos números sorprendentes".

El coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha denunciado que el Gobierno del PP "tiene un plan para la provincia de Córdoba y para Andalucía que no es ni más ni menos que el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública" porque "ellos entienden que debe haber una sanidad pública para cuatro, y el resto tiene que irse a la privada, que es donde están gastándose el dinero a través de conciertos, falsas externalizaciones y privatizaciones encubiertas".

Todo ello "colapsando la sanidad pública, con profesionales en unas condiciones nefastas laborales, saturación y una ciudadanía que no tiene acceso a elementos básicos para la vida". "No se puede convertir un derecho, como es la salud, en un negocio para el enriquecimiento de cuatro amiguetes o cuatro oligarcas", ha criticado.

Por último, el vicesecretario general del PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, ha incidido en que el presidente de la Junta está "quebrando y vendiendo" la sanidad pública "de manera dramática".

Por otra parte, ha revelado que "están circulando órdenes de la Junta de Andalucía que entrarán en vigor el 1 de noviembre en las que personal sanitario ya estresado tendrá que cubrir Urgencias y Atención Primaria sin tener en cuenta su especialidad", lo que para Mayoral es "una barbaridad".