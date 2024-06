La madre de la mujer apuñalada en Córdoba: "Me la mata, me la mata"

María, la madre de la joven apuñalada en la Fuensanta y cuyo agresor ha sido detenido por la Policía Nacional, ha ofrecido un escalofriante relato de la sucesión de los hechos que llevaron a su hija al Hospital Reina Sofía de Córdoba tras recibir varias puñaladas por parte de este joven extranjero de 20 años.

En un conmovedor relato recogido por el programa Hoy en Día, de Canal Sur, la progenitora ha afirmado que "el presunto agresor es la pareja de mi hija, pero tenía orden de alejamiento", ha reconocido, al tiempo que ha aseverado que tras sufrir la primera agresión le dijo: "No le des más oportunidades porque estas personas no cambian". Sin embargo, la joven desoyó los consejos de su madre, quien ha reconocido que "mi hija nunca me hace caso".

Un consejo, ha detallado, que le dio en el primer episodio de malos tratos, ya que este último ha sido el tercero. "La primera vez la arrastró de los pelos, le tapó la boca y me la encontré en la calle", ha detallado.

Esta mujer, vecina de la Fuensanta, ha indicado también que en el segundo hecho el joven ya arrestado "vino borracho perdido y me tiró una bolsa con platos rotos y me hirió; llamamos a la Policía y vino ambulancia; fue un desastre".

El testimonio ofrecido a las cámaras de Canal Sur, en el programa matinal que conduce Toñi Moreno, resulta bastante desgarrador porque, según María, el agresor ha apuñalado a su hija "muchas veces en la cara, los brazos, las piernas".

En este último suceso, que tuvo lugar este pasado miércoles, el presunto agresor acudió al piso en el que viven ambas mujeres y el hijo de ambos: "Ella abrió la puerta a pesar de que tenía una orden de alejamiento; le dio pena porque se lo encontró en la calle porque le habían dado una paliza, lo bañó y lo dio de comer y se durmió", ha detallado.

Sin embargo, el joven empezó a discutir, según María, "por unos móviles y estaba como loco". "Yo esos móviles no los había visto en mi casa", ha subrayado. En ese momento, ha detallado, la mujer agredida le dijo que se fuera de la casa, pero el agresor argumentó que quería beber agua para entrar en la cocina. A pesar de que la mujer intentó que no accediera, entró y "de pronto, la tiró al suelo y empezó a apuñalarla", ha señalado.

"Dios me dio fuerzas para abrir la puerta y pedir auxilio, me la mata, me la mata, qué miedo". La mujer agredida también logró salir del piso "ensangrentada; fue una película de terror", ha añadido.

En la misma intervención, la madre de la mujer agredida ha incidido en que el joven, llegó al piso "venía tambaleándose y con el ojo morado y la camisa rajada; vive en la calle y no tenía dinero".