Macrooperación de la Guardia Civil contra el tráfico de droga en Córdoba

La Guardia Civil está llevando a cabo este martes, 16 de diciembre, una macroperación contra el tráfico de droga en la provincia de Córdoba y también en la de Sevilla desde primera hora de la mañana. Fuentes cercanas a la investigación han informado a El Día de Córdoba de que el Instituto Armado ha desplegado a 150 efectivos en distintos puntos de la provincia cordobesa y en la de Sevilla.

En concreto, los agentes de la Guardia Civil están efectuando registros en Córdoba capital, en el barrio de Fátima, además de en Navas del Selpillar (Lucena), en Moriles y también en Badalatosa (Sevilla).

En todas estas localizaciones se preveén que se lleven a cabo varias detenciones y la aprehensión de una importante cantidad de droga.

Según la misma información, en la operación están interviniendo unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia, Grupo Rural de Seguridad y Servicio Cinológico con perros adiestrados y el servicio aéreo de la Guardia Civil con drones.