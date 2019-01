El helipuerto de Los Villares opera desde el año 2014 con una licencia provisional

El despegue y aterrizaje de aeronaves desde las instalaciones del Infoca en Los Villares ha estado en los últimos años rodeado de distintas trabas administrativas. En 2013, se decretó la prohibición del uso de la pista de este centro para los aviones porque no reunía los requisitos legales para el sistema de extinción de incendios y un año más tarde, en 2014, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea autorizó que sólo los helicópteros pudieran hacer uso de la base durante el periodo de actividad del Infoca.

Pues bien, aquella licencia era provisional, hasta que la Consejería de Medio Ambiente realizara todos los trámites necesarios y con ese permiso (provisional) ha estado operando –y lo está actualmente– a la espera de que se solucionen todos los procesos de regularización del helipuerto.

Así lo han confirmado a el Día fuentes de la Consejería de Medio Ambiente al ser preguntados por una resolución reciente –del 5 de diciembre– en la que el Ministerio para la Transición Ecológica formula el impacto ambiental del proyecto de helipuerto en Los Villares y precisa que la petición previa llegó al Ministerio en mayo de 2018.

Las fuentes de la Junta consultadas han reconocido que "en realidad no se trata de un helipuerto nuevo, sino de un trámite para regularizar de manera definitiva el que ya hay en Los Villares, puesto que la licencia que se dio en su día es provisional".

No obstante, desde Medio Ambiente se ha añadido que la instalación cumple con todas las garantías para las aeronaves "y lo que se va a hacer es no alargar más" esa situación de la licencia. "Ese permiso nos servía y sigue sirviendo", indican desde la Junta de Andalucía, y añaden que "no será necesaria realizar inversión alguna en la zona de despegue, sólo terminar con el proceso". También han reconocido que ha pasado mucho tiempo desde la concesión de esa licencia y que "tal vez" se debería haber actuado con más agilidad en este caso.

La pista de Los Villares se construyó en 1989 como consecuencia del gran incendio que afectó al parque periurbano. El helipuerto está asociado al centro de defensa forestal de Los Villares , que está en servicio desde 1990.

Según el mismo expediente, este espacio se caracteriza por un relieve montañoso y sus ventajas "son evidentes por su óptima localización". Y es que una de esas grandes ventajas es la de situarse "estratégicamente en el borde de la sierra cordobesa, fuera de espacios de la Red Natura 2000, justo en el borde forestal-urbano de Sierra Morena".

La resolución ministerial citada recoge que como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada del proyecto "no es necesario sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".