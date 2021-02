Ladrillos y torrijas

Una cosa tenga más clara que el agua, lo mismo que la tuvimos el año pasado, no saldrán las cofradías y tendremos una Semana Santa distinta, pero yo no voy a dejar de comer pestiños, roscos fritos y torrijas, y eso lo sabe hasta un guardia, pero clarísimo que lo tengo. Y lo mismo lo tienen de claro mis amigos y mi hermana, que en eso tenemos telepatía o como se diga eso.

La verdad es que el otro día, con eso de ser Miércoles de Ceniza, como que me acordé de la Semana Santa y aunque ustedes ya saben que yo no soy mucho de cofradías, sí que me gusta verlas y el ambientillo que se crea. Además, y lo digo muy sinceramente, a mí me encanta que la gente disfrute, con lo que sea, aunque sean cosas que a mí no me gustan, que eso es lo de menos, de verdad. Y yo sé que hay un montón de gente que disfruta con la Semana Santa, que se lo pasa tan bien que la espera todo el año, como el que espera la Feria o las Cruces, es lo mismo.

Y también seamos sinceros, la Semana Santa, como otras tantas fiestas, que son de salir y entrar, dan de comer a mucha gente, pero a más de los que imaginamos, y esto que está pasando este año es un desastre, igual que lo fue el año pasado. Por eso espero que sea el último que nos quedamos sin Semana Santa y sin todas nuestras fiestas, porque no nos lo merecemos, porque la gente necesita pasárselo bien, y porque esas cosas generan mucho empleo y movimiento de dinero, que es lo que hace falta cuando las cosas van mal. Ojalá sea así.

Yo creo que en nada vamos a empezar con las torrijas y los pestiños, que por mí los comía todo el año, y no miento, pero también es verdad que se saborean más de año en año. Y es que es verdad eso que se dice de que de todo acaba cansándose uno, aunque yo creo que hay dos o tres cosillas de las que no nos hartaremos nunca, que cada cual escoja las suyas. En su momento nos hartamos de construir, y pasó lo que pasó, pero ahora ha dicho el alcalde que se van a volver a construir pisos, que lo explicó muy bien el Día. Espero que lo hagamos con mesura y no se nos vaya la mano como la otra vez, que nos faltó parcelar la Luna. En fin, que ha sido hablar de torrijas y ya tengo la boca echa agua, que ahora mismo me comía dos y hasta alguna más. Pero todo a su tiempo, que se saborea más y no te empachas.