Esta semana me he llevado un mal rato con lo del Córdoba Futsal, con eso de que lo está pasando mal de dinero por esta cosa del covid, y es que sin poder ir la gente a Vista Alegre esto es un auténtico desastre y los equipos se las ven y se las desean para poder seguir adelante. Y más cuando son equipos modestos, como el nuestro.

En lo que sea, en lo que podamos, tenemos que echar una mano a nuestro equipo de fútbol sala, que yo creo que se lo merece por todo, por dejarse el pellejo y el alma en cada partido, y porque es muy nuestro, que lo hemos visto todos crecer. Yo conozco al presidente desde siempre, a Román, que a buena gente no hay quien le gane, que por ese hombre pongo yo la mano en el fuego y hasta delante de un lanzallamas, lo que yo les diga.

Y desde siempre ha sido un tío cabal, un tío como está mandado, y tan cordobés y cordobesista como el que más. Yo lo veo mucho, que vive cerca del barrio, y siempre que puedo y que lo veo libre me acerco a contarle una cosilla o a darle ánimos, aunque no hace falta, que más animado que él no hay nadie, lo que yo les diga. Porque lo conozco, y sé de sus maneras, estoy seguro que el Córdoba Futsal sale de esta, y con la cara bien alta y siguiendo estando en lo más alto.

Porque eso no lo olvide nadie, que yo creo que algunos no se han dado cuenta, el Futsal es el equipo que está en la mayor categoría de un deporte en toda Córdoba y eso nadie me lo puede negar, y por eso hay que cuidarlo como se merece. Y si hay que rascarse un poquito el bolsillo, pues se rasca.

Cambiando de tema, todos los días miro en el buzón para ver si me ha llegado ya la carta para vacunarme, porque yo sí quiero vacunarme, y si es mañana mejor que pasado. Pero nada, todos los días vacío el buzón. Aunque ya voy a dejar de mirar, que por lo que contó el otro día mi Día a mí me quedan todavía una ristra de meses, que veremos a ver si me vacuno este año.

Como dicen algunos que antes de verano, como que lo sigo viendo yo eso muy rápido, que ojalá, que mientras estemos todos en el rebaño o como se diga mejor que mejor.

En fin, que mientras esperamos hay que seguir siendo prudentes y respetando las cosas que nos dicen, que si hemos llegado hasta aquí no quiero echarlo a perder. Por lo menos sí están vacunando ya a los mayores, que anda que no lo han pasado mal en este tiempo, y sin merecerlo. Poco a poco, pero que no se pare la cosa, es lo único que pido.