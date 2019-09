Los 2,4 kilómetros del tramo municipal de la Ronda Norte estarán en noviembre de 2020

Si se cumplen las previsiones del Ayuntamiento, las obras de los 2,4 kilómetros del tramo municipal de la Ronda Norte, el que conecta la Fuente de la Salud y la carretera nacional 432, estarán concluidas en noviembre de 2020, según ha adelantado el alcalde de la ciudad, José María Bellido. Hoy se han retomado esas actuaciones con un plazo de ejecución de 14 meses después de que la iniciativa privada las iniciara en 2006 y "y se viera paralizada la obra dos años después por problemas económicos de la empresa promotora", ha sentenciando el ingeniero del Servicio de Proyectos y director de las obras, Rafael Ruiz. "Entonces estaba ejecutada la Ronda, que insisto en que era de promoción privada, al 67%", ha añadido.

Ruiz ha recordado que después de un procedimiento judicial de varios años la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) consiguió retomar las actuaciones con la ejecución de un aval por importe de unos 10 millones de euros. "Se ha licitado el proyecto de terminación, en unos 9,5 millones de euros; se ha adjudicado en 6,7 millones de euros, con una baja IVA incluido de un 32% y también ha habido en paralelo un procedimiento de licitación de la dirección de obra, que ya se ha adjudicado y hoy, 10 de septiembre, empieza el plazo de obra, que es de 14 meses", ha insistido. Para añadir que este tramo de 2,4 kilómetros "en principio va a detraer tráfico del paso de Chinales y de la joroba de Asland; no debe haber mucho tráfico inducido sino que habrá un reparto del tráfico desde el polígono de Chinales hacia esta zona". Ruiz ha destacado que cuando se ejecute tramo de Ronda Norte de la Junta de Andalucía, "entonces sí que entrará un mayor tráfico en la zona". Ese tramo consta de unos cuatro kilómetros y conectará la ronda de Poniente con la Fuente de la Salud.

"Hay que reconocer también la labor del anterior gobierno local [del PSOE e IU] respecto al proyecto", ha insistido el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, quien ha añadido que con esta actuación "se acaba con un problema que sufre toda la ciudad y, sobre todo, esta barriada de Mirabueno". "Se trata de un proyecto que no se entiende sin el tramo que le corresponde a la Junta y ahora lo que esperamos es que se cumpla en tiempo y forma lo previsto en el proyecto", ha puntualizado. Fuentes ha defendido que la Ronda Norte no puede ser una barrera que vuelva a dividir a a Córdoba en dos y ha adelantado que el Ayuntamiento diseñará en los próximos meses un plan para no saturar de tráfico la zona de Escultor Fernández Márquez.

"Desde el año 2004 que tomé por primera vez posesión como concejal recuerdo una reunión con vecinos, tanto del camping como de Santa Rosa en la que ya estábamos tratando este problema; estamos ya en 2019 y hoy, por fin, ese trabajo se va a translucir en el inicio de la Ronda Norte", ha apuntado Bellido. "Son 14 meses de obra los de este tramo municipal que tantas vicisitudes ha pasado", ha añadido.

El alcalde ha insistido en que con la ejecución del tramo "resolvemos una primera parte de la Ronda Norte, que tiene que completar todo el entramado de rondas de la ciudad de Córdoba, que Córdoba pueda tener una ronda completa como tienen el resto de capitales andaluzas. Este primer tramo se tiene que completar, y estamos trabajando en ello, con el tramo que la Junta de Andalucía tiene que acometer. Por eso esperamos tener antes de final de año no solo que las obras vayan en su ritmo de ejecución normal sino también que, con la Junta, tengamos el avance del nuevo proyecto del tramo autonómico de la Ronda Norte, que iría desde Madres Escolapias hasta la zona del Hipercor". "Si Córdoba quiere tener futuro como ciudad logística, tiene que tener una ronda completa, y eso para nosotros es fundamental", ha sentenciado.