La Junta multa con 15.000 euros al bar de Córdoba que sirvió montaditos de pringá en mal estado

La taberna La Sacristía de Córdoba tendrá que pagar una sanción de 15.000 euros por la intoxicación alimentaria provocada por unos montaditos de pringá en mal estado las pasadas navidades. La Consejería de Sanidad ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por el establecimiento hostelero después del procedimiento sancionador abierto en enero de este año. El procedimiento se dio por concluido en octubre.

Según explica la administración autonómica, con este paso acaba la vía administrativa. Tras cerrar esta vía, al establecimiento le quedaba la posibilidad de presentar un recurso en el contencioso-administrativo.

¿Cómo se produjo la intoxicación?

La intoxicación se produjo el pasado 4 de enero, el día de la Cabalgata de Reyes. Un total de 44 personas se vieron afectadas tras una comida en La Sacristía, en la que el único alimento que habían consumido en común era montaditos de pringá, un producto elaborado por la propia taberna. La Delegación de Salud llevó a cabo una inspección del local y tomó muestras de los alimentos existentes en el establecimiento y también un seguimiento y encuesta de todos los casos detectados.

En un primer momento, de los 44 afectados solo tres acudieron a los servicios sanitarios y, de ellos, dos tuvieron "coprocultivos negativos" y otro "hemocultivo negativo", si bien esta persona fallecía "sin que se haya podido confirmar que la causa sea el consumo de los alimentos relacionados con el brote".

El 20 de enero, la delegación territorial de la Consejería de Salud y Consumo, tras recibir el resultado del análisis de las muestras tomadas del alimento, confirmó la presencia de la bacteria Clostridium prefingens en una concentración de 2,5x10⁵ ufc/g en la pringá con la que supuestamente se elaboraron los montaditos que se sirvieron el pasado 4 de enero en la taberna La Sacristía, a la que se le retiró el Solete Repsol que tenía.

También la Fiscalía de Córdoba abrió diligencias tras tener conocimiento, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, de la intoxicación de varias personas. Sin embargo, una vez recibida la información correspondiente, se archivaron las diligencias al haber abierto un expediente administrativo la delegación de Salud.