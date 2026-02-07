Juanma Moreno en su visita a las zonas inundadas de Córdoba: "La situación es límite"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este sábado Córdoba, donde ha asegurado que Andalucía está pasando "una situación inédita" desde el pasado 27 de enero, cuando entró el tren de borrascas. Desde entonces, se han gestionado más de 9.600 emergencias en la comunidad autónoma.

"La situación es límite", ha aseverado tras contar que el lunes entrará otro río atmosférico cuando los acuíferos ya están colmados, la tierra no absorbe el agua y los pantanos están entre el 80% y el 95% de su capacidad. "Tendremos problemas más serios si hay más precipitaciones" en las zonas afectadas, ha puntualizado. La Sierra de Cádiz, la Serranía de Ronda, el Campo de Gibraltar, los municipios de la ribera del Guadalete y los del Guuadalquivir son "zonas muy muy peligrosas" y "cualquier lluvia nos pone en una situación de aprieto", ha agregado.

Moreno ha indicado que hay más de 11.000 personas evacuadas, con una especial incidencia en esas zonas "peligrosas". En concreto, en la provincia de Córdoba hay unos 1.500 vecinos desalojados de sus viviendas.

Así, ha explicado que las áreas más perjudicadas en la provincia cordobesa siguen siendo la capital y municipios como Villafranca, El Carpio y Villa del Río. Especial mención ha hecho a Palma del Río, por la confluencia del Guadalquivir y el Genil, y a Almodóvar del Río, donde el agua ha especificado no llega al pueblo, y donde la Diputación está "muy pendiente y muy presente" para ayudar.

Una previsión del tiempo nada halagüeña

Moreno ha apuntado que Andalucía continúa en una situación de emergencia, a la que ha calificado de "preocupante" y ha precisado que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), "a lo largo de este sábado al lunes, pueden caer en torno a 200 litros por metro cuadrado", especialmente en la zona de la Sierra de Cádiz, Sierra de Málaga y Campo de Gibraltar, zonas que "ya de por sí están muy castigadas y que pueden todavía empeorar su situación con estas lluvias". En Córdoba, según ha dicho, se prevé que caigan entre 40 y 50 litros.

Juanma Moreno, en su rueda de prensa en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. / Miguel Ángel Salas

El presidente andaluz ha explicado que en la madrugada del sábado ha bajado el umbral del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, mientras que ayer viernes se registró un máximo de 5,90 metros a las 21:00, un dato que implica "una situación muy peligrosa según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)".

Aunque la pasada noche disminuyera el umbral, "no queremos bajar la guardia", ha advertido, porque "al menos hasta el martes habrá lluvia", por lo que el dispositivo de la Junta "va a seguir adelante hasta el último minuto", "hasta que la situación no esté lo suficientemente garantizada en términos de seguridad para el conjunto de los ciudadanos".

"No podemos ni debemos confiarnos nunca. El agua nos ha dado lecciones a lo largo de muchos años de que puede ser traicionera, de que puede ser imprevisible y que todavía nos quedan fenómenos importantes en algunos puntos de la geografía andaluza en los próximos días y previsiblemente también en el martes", ha aseverado.

Un impacto económico "millonario"

Además del drama de estas familias, el presidente de la Junta ha destacado el impacto económico "millonario" que está causando el tren de borrascas. Cuando pase este temporal, la administración autonómica hará una cuantificación de los daños pero, por el momento, "ha golpeado especialmente" al sector primario (agricultura, ganadería y pesca), también al turístico y a las infraestructuras. Al respecto, ha añadido que para poner en marcha las carreteras dañadas será necesaria una inversión de 500 millones de euros.

Moreno ha destacado que el presupuesto de la Junta "va a quedar supeditado" a los daños que haya causado el temporal, por lo que habrá que quitar unas partidas para incluir otras. Además, la administración autonómica solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE. También solicitará "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias.

Por otro lado, ha añadido que hay que "empezar a pensar para la semana en cómo ayudamos a todas esas personas, que algunas van a tardar en volver a sus casas, y que tenemos que asistirlas para que sigan teniendo una zona donde vivir, para que puedan seguir desarrollando su vida". Igualmente, habrá que estudiar "cómo podemos recuperar la normalidad en la red diaria y en nuestro sistema productivo.