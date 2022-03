Salsa, Patios de Córdoba, Locura... Así son las joyas diseñadas por Blanca Sánchez y el chef Kisko García

El chef cordobés Kisko García y la joyera Blanca Sánchez han presentado este jueves en Córdoba la colección VerdeQueTeQuieroVerde, un proyecto con piezas de alta joyería inspiradas en los platos de este chef con una Estrella Michelin.

Esta idea de aunar el mundo de la gastronomía con el de la joyería surgió cuando Blanca visitó el restaurante Choco de Kisko García: "Un día fui con mi padre a probar el menú de degustación y flipé; enseguida hablé con Kisko y empezaron a surgir muchas ideas", ha señalado Sánchez.

La inspiración fue mutua porque el chef también ha creado platos a partir de esta colección. "Desde el momento en que Blanca me enseñó todas las joyas, tuve unos días para pensar en cómo crear unos platos que se fuesen entrelazando con la obra de Blanca", ha indicado García. A lo que ha añadido: "Creemos que vamos a seguir creciendo y darle a Córdoba todo el lujo que se merece".

La colección de Blanca Sánchez está compuesta por cuatro joyas: unos gemelos, un collar, una pulsera y un anillo. Todas ellas de alta joyería y confeccionadas con oro de 18 quilates y con piedras preciosas como rubíes y esmeraldas.

El anillo Mal de amores "pretende reflejar las distintas fases de esta etapa complicada que todos hemos pasado en la vida”. Por ello, presenta "formas y pirámides puntiagudas que se van suavizando hasta llegar a una esfera junto con la circunferencia de la forma total" ha detallado la artista joyera.

Los gemelos Locura son unos tenedores deformados que están inspirados, según la creadora, "en esa locura del chef a la hora de crear sus platos". La tercera pieza es la pulsera Patios de Córdoba que evoca el colorido de la cocina de Kisko García y está inspirada en los patios cordobeses y marroquíes, "con sus macetas y sus hojas verdes y flores de gitanillas rojas". Está es la única pieza de la colección que presenta piedras preciosas engastadas.

La colección se completa con el collar Salsa, que representa el "oro líquido de nuestra gastronomía" así como las salsas que acompañan los platos del chef. El objetivo es "crear la ilusión de que el metal se encuentra en estado líquido", ha reconocido Sánchez.

Las piezas se presentan en un cofre denominado la Caja de la Alegría, en el que cada joya está ubicada en un cajón diferente que también contiene texturas y aromas como el del café.

El chef Kisko García ha destacado que realizar estos proyectos conjuntos "es también parte de mi trabajo ya que intento que los pequeños artesanos cordobeses no se pierdan y no se tengan que ir a otras ciudades porque yo en Córdoba he sido muy feliz haciendo lo que me gusta".