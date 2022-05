Jesús Aguirre insiste desde Córdoba en la cuarta vacuna a mayores tras la negativa del Gobierno

La incidencia acumulada del covid en la población mayor de 80 años se encuentra "muy aumentada". Así lo ha advertido este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha defendido que haya una cuarta vacuna para estas personas. De hecho, en la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad del jueves "Andalucía defendió de forma vehemente la importancia de la cuarta vacuna en personas por encima de 80 años", ha resaltado.

Aguirre ha asegurado que este sector poblacional es el "eslabón más débil de la cadena epidemiológica". "Consideramos desde Andalucía que no se debe esperar y menos hasta octubre, ya que vemos que los ingresos hospitalarios afectan sobre todo a personas por encima de los 60 años y los fallecimientos por encima de los 80", ha explicado Aguirre, quien ha recalcado que esta postura es compartida por otras comunidades españolas. "Llevamos un mes pidiendo al Ministerio que meta en el protocolo de actuación esta cuarta vacuna, pedimos que se autorice", ha incidido.

"Tenemos vacunas suficientes y hemos mandado información sobre cómo esa población de edad ha bajado la inmunidad". Además, el consejero ha señalado que, a mayor edad, la capacidad de crear inmunidad ante la vacuna disminuye, por lo que la reacción a la dosis es un "poquito menos".

Tras conocer un nuevo brote en la residencia hogar San Sebastián de Palma del Río, el consejero ha indicado que "en las residencias con un solo caso ya se considera brote", y que actualmente el 79% de estos hogares "están libres" y los contagios "no tienen la malignidad de las primeras olas, pero es donde tenemos la población mas débil".

Por último, Aguirre ha confirmado que sigue aumentando el número de ingresos hospitalarios aunque no ocurre lo mismo con los ingresos en UCI por lo que, "hay una tendencia clara ascendente de los ingresos hospitalarios, ya que "no hay una proporción directa", además el consejero ha añadido que "gran parte de los pacientes en UCI llevan bastante tiempo" y no son ingresos de las últimas semanas.