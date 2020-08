IU critica que el proyecto de ordenanzas de PP y Cs obvie la situación de crisis generada por el coronavirus

Las concejalas de IU en el Ayuntamiento de Córdoba Alba Doblas y Amparo Pernichi han criticado el proyecto de ordenanzas fiscales aprobado en Junta de Gobierno Local por el cogobierno de PP y Cs y sobre las que el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, destacó que los cordobeses no iban a pagar la factura del covid. Este hecho, que consiste básicamente en que los impuestos y tasas que deben pagar los cordobeses ni suben ni bajan, ha sido calificado por Doblas como "una solemne tontería".

La edil ha afirmado que PP y Cs no han contado con la oposición, a lo que ha apostillado que "no tendrían que haber contado mucho porque no hay modificación". Doblas ha denunciado que, con esta congelación "parece que aquí no ha pasado nada, que no hay desplome de la economía" y ha recomendado "adaptarse a las circunstancias" porque "cuando hace frío hay que subir la calefacción y cuando hace calor, el aire acondicionado".

Quien ocupara el puesto en Hacienda durante el anterior mandato de PSOE e IU ha recordado que el dinero que ahora se reclama desde el Ayuntamiento al Gobierno central solo es ejecutable en inversiones, y que no se puede utilizar para labores como la atención a domicilio, la ciudadana, el pequeño comercio o las ONG "que han salvado el pellejo a este Ayuntamiento".

Por esto, IU no entiende que no se hayan introducido modificaciones en unas ordenanzas para intentar paliar la nefasta situación económica y social que deja el coronavirus a su paso. Y es que ese tipo de acciones, ha insistido Doblas, tienen que salir de los ingresos propios, que se configuran con los impuestos y las tasas.

Además, también ha criticado la forma en que se aprobó el proyecto, un 31 de julio. "No podían haber encontrado una fecha más propicia para el proyecto de modificación, intragable, para irse de vacaciones y que en el mes de agosto no se haga mucho ruido".

En esta línea se ha pronunciado Amparo Pernichi, quien ha reprochado que en las ordenanzas exista "adecuación cero" a la problemática generada por el coronavirus lo que evidencia, según la edil de IU, que "no hay proyecto para Córdoba".

Pernichi también ha manifestado que está siendo un verano "muy poco activo" por parte del gobierno y ha criticado que la semana pasada solo hubiera una persona del equipo de gobierno en Capitulares. "Ni están las primeras figuras, ni las segundas, ni si quiera las terceras", ha apuntado Pernichi, quien ha asegurado que ese es el "nivel de preocupación" que tiene este gobierno.