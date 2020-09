IU Córdoba denuncia que la empresa de ayuda a domicilio no hace pruebas de covid-19 a su plantilla

El grupo municipal de Izquierda Unida ha exigido al gobierno de José María Bellido que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad contra la covid-19 en todos los servicios a la ciudadanía prestados desde el Ayuntamiento, y en concreto que lo controle en un ámbito "tan delicado" como el de la ayuda a domicilio.

Según ha podido saber IU, la empresa adjudicataria de este servicio esencial "no está realizando los test PCR preceptivos a la totalidad de la plantilla ante su incorporación tras las vacaciones, ni surte a las trabajadoras del material de protección suficiente para poder realizar su labor con garantías".

IU ha podido saber a través de las trabajadoras de Servisar, que presta el servicio de ayuda a domicilio municipal, que la empresa no está realizando estas pruebas PCR a la totalidad de la plantilla pese a que está obligada por ley a hacerlas 72 horas antes de su incorporación al puesto de trabajo tras las vacaciones, al tratarse de personal sociosanitario.

De momento, de las 900 mujeres que prestan este servicio tan solo se les ha realizado la prueba a 200, por lo que "muchas de ellas ya se han incorporado a su trabajo sin los resultados que garantizan que están libres del virus".

Además, las trabajadoras denuncian que la empresa no las surte de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos, que tan solo les proporciona una mascarilla al día y que reciben los guantes desechables "con cuentagotas", pese a ser un material necesario para desempeñar con garantías una actividad "tan sensible" como la del cuidado de mayores y dependientes, justo en un momento en el que "no podemos escatimar en seguridad y menos cuando se trata de colectivos vulnerables".

Pruebas preceptivas

IU lamenta que esta situación se está dando de "forma reiterada" en servicios de ayuda a domicilio de toda la provincia, como se detectó recientemente en Hinojosa del Duque. Allí, a través de la denuncia pública de IU y de la parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, se logró que el Gobierno andaluz interviniera para hacer cumplir su propia normativa, obligando a la empresa a realizar las pruebas necesarias a todas sus trabajadoras.

Desde el grupo municipal de IU señalan que las trabajadoras de la ayuda a domicilio, "a base de esfuerzo y dedicación, están tratando de mantener la seguridad de los usuarios de este servicio, pero que la empresa debe garantizar que puedan desarrollar su actividad con todas las precauciones, tanto por la seguridad de las propias empleadas y de mayores y dependientes como por el bien de sus familias, que deben tener la "tranquilidad de que sus seres queridos se encuentran en las mejores manos”

Por ello, el grupo insta al alcalde de Córdoba a "dar un toque de atención" a la empresa y a "vigilar" el estricto cumplimiento de las medidas de protección. Según IU, el gobierno debe "comprobar que se cumple a rajatabla con los protocolos de prevención ante la covid-19, ya que no nos podemos permitir ni un solo foco de infección y mucho menos en un servicio tan esencial y vulnerable" como el de la atención a la dependencia.

Además, desde IU piden "encarecidamente" a las personas que trabajan en Córdoba en ayuda a domicilio y que creen que no se les están garantizando las condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones que lo denuncien a través de sindicatos o de la propia organización. Se trata, insisten, de una cuestión de "seguridad ciudadana y de cumplimiento de los derechos laborales en un momento en el que no puede primar un criterio económico o de ahorro sobre la salud de la población".