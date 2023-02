Una solución para el abastecimiento de energía en el Casco Histórico de Córdoba: islas de placas solares en La Carlota

El decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito, se ha mostrado este lunes partidario de que las placas solares que presten servicio al Casco Histórico de Córdoba, que en parte afectan a la zona incluida en la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco, se sitúen en áreas alejadas de la capital cordobesa, como en localidades como La Carlota, es decir, a más de 40 kilómetros de la ciudad.

Benito ha hecho estas declaraciones durante la presentación del estudio que ha llevado a cabo la organización colegial para identificar las áreas de intervención óptimas para la inversión en rehabilitación, donde ha considerado que "no hace falta producir en mi casa, a lo mejor en La Carlota, con una isla de placas, hay más intensidad de radicación que en Ciudad Jardín", ha puesto como ejemplo, tras reconocer que "no es una solución fácil" y reprochar al Ayuntamiento que "lo que no se puede estar es un período tan dilatado para poder contestar".

A su juicio, la decisión tomada por el equipo de gobierno municipal de permitir la colocación de placas en algunos edificios del casco histórico es "un pasito que ha dado el Ayuntamiento, en la práctica la resolución es prácticamente la misma que había antes".

Para Benito, "tendría que haber alguna propuesta" y esta podría ser que "que se hicieran una placas donde cada uno tuviera su acción", y si una vivienda necesita "catorce placas, las tengo puestas en tal sitio, soy propietario de un tanto por ciento de una playa en La Carlota, en Montoro o donde sea".

Así, ha señalado, "puedes aportar a la red a un precio, que entiendo que debe ser más bajo del que te está cobrando la compañía suministradora".

El pasado sábado, siete asociaciones vecinales del Casco Histórico pidieron la retirada de la propuesta municipal de modificación de colocación de placas solares que no "anula el acuerdo de prohibición del año 2007" y que se formulase una nueva que sea consensuada.

Este acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo impide instalar placas solares en la práctica totalidad de los edificios del casco histórico por la protección de la Unesco.