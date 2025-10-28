Investigadores buscan en la colina de los Quemados las murallas de la Córdoba prerromana

La fundación de las ciudades está repleta de mitos. Sobre todo, como en el caso de Córdoba, cuando acumulan varios milenios de historia. Mucho antes de la llegada de Marco Claudio Marcelo en el año 169 antes de Cristo, la Corduba prerromana era un poblado turdetano asentado en la colina de los Quemados, lo que ahora es el Parque Cruz Conde.

"Tenemos constancia del asentamiento, pero nos falta la muralla, que en ese momento se trataba de un elemento de protección fundalmental. Había murallas, por ejemplo, en Torreparedones y en Ategua", ha expuesto este lunes el director de la Oficina de Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, Juan Francisco Murillo, durante el congreso Las murallas de las ciudades históricas. El caso de Córdoba, que se celebra en el Centro de Recepción de Visitantes con gran expectación, ya que con sus conclusiones se redactará un Plan Director para la conservación de estas estructuras.

Murillo ha argumentado que existen "indicios" de que aquel núcleo primigenio estaba dotado de muralla. Y ha expuesto por primera vez un trazado hipotético en base a la distribución de materiales prerromanos hallados hasta el momento. Discurriría por el Parque Cruz Conde, desde la ubicación del teatro de la Axerquía a los colegios mayores de la Asunción, siguiendo lo que actualmente es la avenida Menéndez Pidal.

Aquel primitivo oppidum, levantado sobre una terraza cuaternaria, lindaría al sur con el río Guadalquivir y se aprovecharía de la ladera escarpada del terreno como sistema defensivo. Durante siglos, ha habido confusión sobre el origen de una muralla de tapial al estilo almohade documentada en la zona. Se la conocía popularmente como "paredes gordas" y se decía que eran fenicias, pero en realidad fueron levantadas en el siglo XII, ha distinguido Murillo, quien ha confiado en encontrar evidencias pronto de las murallas prerromanas de Corduba.

¿Claudio Marcelo no fundó Corduba?

Incidiendo en el mito, el arqueólogo Antonio Monterroso se ha preguntado qué pudo encontrar Claudio Marco Marcelo cuando llegó a Corduba, que debió ser una "enorme aglomeración de origen calcolítico" que se habría situado del lado de Roma en la última guerra púnica. En este panorama de relaciones consolidadas, Monterroso ha explicado que "lo que quizás pudo hacer Marcelo fue un acto simbólico de fundación, y no la construcción de una nueva ciudad", ya que el uso del término "fundación" era en aquel momento más figurado que real. "Una ciudad de nueva planta no tiene cabida", ha concluido Monterroso, quien en todo caso ha dejado claro que la existencia de una ciudad de época republicana "está fuera de discusión".

El congreso Las murallas de las ciudades históricas. El caso de Córdoba aborda la evolución histórica de las murallas desde época prerromana a la etapa romana, medieval y moderna, hasta llegar al siglo XIX. Junto a la evolución histórica, se aborda la puesta en valor de las murallas como recurso social y educativo; y cerrará la cita un bloque protagonizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, en concreto, las actuaciones de conservación y restauración emprendidas por este organismo.

El catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba Carlos Márquez, que coorganiza la cita junto a Murillo y a José M. Escobar, de la Real Academia de Córdoba, ha destacado que se van a presentar “novedades sustanciales desde el punto de vista cronológico e hipótesis muy interesantes, algunas de ellas, si no revolucionarias, sí bastante novedosas, y que servirán como punto de partida, a su vez, para un ulterior tratamiento de estas murallas por parte del Ayuntamiento". Y es que los datos que se manejan de las murallas históricas de Córdoba no se actualizan desde hace prácticamente 30 años, como ha indicado Márquez.

Inauguración del congreso, en el Centro de Recepción de Visitantes. / El Día

Este carácter científico del congreso ha sido subrayado por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, quien ha comentado que la investigación es un permanente trabajo de arrojar luz con nuevas investigaciones, como punto de partida de la intervención en el patrimonio. El rector de la UCO ha puesto también de manifiesto la buena relación institucional entre Universidad y Ayuntamiento, “que permite avanzar sustancialmente en el cuidado de nuestro patrimonio".

Por su parte, la teniente de alcalde de Modernización Digital y Centro Histórico del Ayuntamiento, Lourdes Morales, ha explicado que las conclusiones sobre las etapas de la fortificación histórica de Córdoba servirán para enriquecer el Plan Director, como complemento del Plan Especial de Protección del Casto Histórico y del Plan de Gestión del Casco Histórico que se acaba de aprobar.

El congreso, en cuyo programa se ha trabajado durante más de un año, pretende definir las premisas por las que debe discurrir la conservación de las murallas, su puesta en valor y su puesta a disposición de la ciudadanía para que sigan siendo esa imagen arquetípica de la ciudad de Córdoba como formadora de un presente, en palabras de Juan Francisco Murillo.