El instituto Averroes de Córdoba eleva su reivindicación contra los recortes de Educación

Alumnos, profesores, personal laboral y la AMPA del instituto Averroes eleva su reivindicación contra los recortes de la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en el centro. Es la cuarta vez que se concentran en señal de protesta desde el pasado 29 de junio, después de que la administrativa Pilar -con más de 20 años en el centro- fuera trasladada al instituto Fuensanta al término del curso pasado por decreto y sin que hubiera una comunicación previa.

Más de un centenar de personas, entre las que se encontraban vecinos del Distrito Sur y representantes de los sindicatos CSIF, Ustea y UGT, han marchado en manifestación, acompañados por la Policía, desde la entrada del instituto hasta la plaza de Andalucía por la avenida de Cádiz. A su llegada, sobre las 09:30, se ha procedido a la lectura de un manifiesto y una asamblea en la que han tomado la palabra alumnos, sindicatos y vecinos. El paro ha finalizado a las 10:30 reanudándose las clases.

Mensajes por una educación pública de garantía, por una bajada de la ratio, en definitiva, "contra los recortes", reflejan un "malestar generalizado" que afecta a otros centros de la capital, según ha constatado el manifiesto. Enrique Rodríguez, personal de administración del Averroes, ha denunciado que el instituto también lleva siete meses con una vacante sin cubrir de un ordenanza que se jubiló y que, según alega la Junta, no se restablece porque se ha agotado el crédito. "Próximamente se jubilará otra", ha señalado Rodríguez.

Tras el encierro que llevaron a cabo el pasado mes de octubre en el pabellón del centro durante toda la noche, no hubo respuesta por parte de la delegación de Educación, ha subrayado Rodríguez: "ni siquiera tienen la sensibilidad de responder a nada, por eso estamos en la calle, para que tome conciencia nuestro barrio, uno de los barrios más pobres de España". Desde la AMPA también indican que no ha habido ningún contacto. Es más, Rodríguez ha denunciado que ha habido "palabras casi intimidatorias" por parte de Educación, respecto al personal que se iba a acoger o no a la huelga. "Esto es personal y legítimo", ha defendido.

Por último, el administrativo ha verbalizado la esperanza del centro en conseguir una respuesta, "si no, seguiremos con las movilizaciones", ha concluido.

Respuesta de la Junta

Una vez concluida la manifestación, la consejera de Desarrollo Educación y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha reconocido que "se están produciendo retrasos a la hora de sustituir al personal de PAS (personal no docente) y que este tipo de traslado de personal, como el caso de Pilar en el Averroes, es competencia de Función Pública".

En ese sentido, la consejera ha asegurado que existe una conexión para que esas sustituciones sean "lo más rápido posible", estableciendo como plazo final de este año y principios de 2023 para haber mejorado el sistema".