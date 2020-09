A clase 180 días después

García también ha indicado que por el momento, el sindicato no baraja sumarse a la convocatoria de huelga "por un principio de prudencia y porque no es el sentir de los docentes, que están ahora centrados en las tareas que les competen para comenzar las clases de la mejor manera posible, dadas las atípicas y complicadas circunstancias actuales".

La responsable del área de Enseñanza de CSIF , Elena García, además ha avanzado que han acordado con UGT y ANPE un calendario de movilizaciones al considerar que los recursos materiales y humanos anunciados por el Gobierno andaluz para el inicio del curso escolar no responden a las necesidades que requiere la comunidad educativa en la actualidad. La primera de la protestas tendrá lugar el próximo 18 de septiembre con una concentración en la Delegación Provincial de Educación.

Así, ha recordado que la planificación de las clases y la organización ha sido "difícil cuando los centros tienen que enfrentarse a instrucciones tardías", a lo que suma el hecho de que los cupos tardíos de profesorado aún no se han incorporado. Por ello, ha insistido en que "garantizar la seguridad del profesorado y del alumnado, que debe ser la prioridad de la vuelta al cole".

Son más de 10.000 los profesores que en la provincia de Córdoba retoman este jueves la actividad docente de carácter presencial, aunque con bastantes críticas sobre cómo se ha puesto en marcha este curso. Así, el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, Antonio López, pese a reconocer el esfuerzo de la Delegación de Educación en la realización de las pruebas de detección de covid a la plantilla y, "pese a que se trata de un momento excepcional y somos conscientes, consideramos que las medidas son parciales o claramente insuficientes", según ha expuesto a el Día .

Ante el arranque del curso, desde la Consejería de Educación se ha solicitado a los padres y madres que no acudan a los centros , y que se sea cuidadoso con el mantenimiento de la distancia de seguridad.

Un primer día condicionado por el coronavirus y por todas las restricciones establecidas para intentar que no haya casos entre el alumnado, el profesorado y el personal laboral. La jornada de este jueves será el primer día de clases para un total de 67.133 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial en Córdoba, según los datos facilitados por la Delegación de Educación y llega después de un verano con numerosas movilizaciones por parte de un grupo de familias que han denunciado la pérdida de unidades en varios centros educativos de la capital y ante el anuncio de una convocatoria de huelga para el próximo 18 de septiembre en las aulas. Una cita convocada por sindicatos como Ustea y CCOO, además del sindicato de Estudiantes y el movimiento Marea Verde.

Han pasado seis meses, 180 días en concreto, desde que las aulas educativas se cerrasen como consecuencia de la expansión del SARS-CoV-2 y las clases se reconvirtieran en virtuales casi de la noche a la mañana. Desde entonces, el virus no se ha tomado un respiro, pero ahora los centros educativos se han adaptado a su virulencia y este jueves 10 de septiembre por fin abre de nuevo sus puertas.

Protestas de las familias de los colegio Aljoxaní y Al-Ándalus

Las familias del colegio Aljoxaní han decidido que solo sean los alumnos de Infantil los que acudan este jueves 10 de septiembre al centro educativo, mientras que será el viernes 11 de septiembre cuando se incorporen los escolares de primer ciclo de Primaria. La razón de esta medida, según ha explicado la Asociación de padres y madres del colegio La Amistad, Silvia Pascual, se debe a que las obras de acondicionamiento no están finalizadas, lo que conlleva que sólo hay disponibles tres aseos para 265 alumnos. Las familias lamentan que los baños disponibles "no tienen todavía instaladas las mamparas de separación necesarias" y denuncian que "tampoco estará retirado el material de obra ni realizada la desinfección y limpieza de los mismos". Ademas, los padres y madres se concentrarán a las 11:00 a la puerta del centro para manifestar su desacuerdo. Esta medida se suma a la que van a llevar a cabo también medio centenar de padres del colegio Al-Ándalus que tampoco van llevar a sus hijos a las aulas al denunciar que no se cumplen las medida de separación entre las aulas, al igual que familias de dos de los tres colegios públicos de Aguilar de la Frontera.