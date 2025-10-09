Indra avanza en la tramitación de su fábrica de radares en Córdoba

Indra avanza en los trámites necesarios para poner en marcha una planta de fabricación de radares en Córdoba, una instalación en la que se producirán los radares más avanzados con tecnología de la Agencia Espacial Europea y con la que prevé crear 150 empleos en una primera fase. Indra Sistemas ha solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo la calificación ambiental de su proyecto en el polígono de Las Quemadas, donde cuenta con una sede de 13.000 metros cuadrados.

En esa sede se prevé, según explicaba la empresa al presentar el proyecto, "desplegar la producción y también capacidades de ingeniería de la familia de radares más avanzados", en referencia a los radares de tecnología AESA, y los radares de vigilancia espacial, así como los centros de mando y control. Como ha adelantado Diario Córdoba y confirmado El Día de Córdoba, ahora se abre un plazo de 20 días de exposición pública en el que se podrá acceder al proyecto.

La fábrica de Indra en Las Quemadas tendrá como actividad principal la producción de los radares antidrón y contra proyectiles tipo Nemus, así como de vigilancia espacial modelo S3T y radares tácticos multirol MTR, basados en tecnología de la Agencia Espacial Europea (AESA). También producirá elementos eléctricos, cables y componentes, y generará más de 150 empleos en su primera fase, con capacidad de ampliación hasta 350 trabajadores.

La compañía desarrolla radares punteros que cubren la vigilancia del espacio aéreo y del espacio, la defensa antimisil táctica o la detección a baja cota de drones. Además de España, países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Dinamarca o Lituania operan con radares de la compañía, siendo además el suministrador de los radares móviles del componente desplegable de la OTAN.

Segundo centro en Córdoba

Además de la actividad de fabricación de radares, Indra Group prevé poner en marcha otro centro de infraestructuras metálicas avanzadas, en el que se desarrollarán los centros de mando y control, que son los grandes shelters especializados que utiliza Indra en los centros de mando y control de defensa aérea, de inteligencia de señales, de artillería antiaérea... Para este todavía no hay una fecha anunciada. En total, la multinacional española de tecnología de seguridad y defensa, Indra, invertirá en Córdoba 56 millones de euros en los próximos dos años, tiempo en el que creará 250 puestos de trabajo.

Más lejos en el tiempo se sitúan los posibles aprovechamientos de la nave del parque tecnológico y de las instalaciones de San Carlos, titularidad de Deuser, empresa que fue adquirida por Minsait en abril de 2023.

Indra Group

Indra Group es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica.

En los últimos años, Indra Group está ampliando su presencia en Andalucía mediante la adquisición de empresas estratégicas como Deuser, especializada en la digitalización industrial, y Clue, enfocada en tecnologías aeroespaciales. Además, en mayo firmó un acuerdo con la Junta de Andalucía para potenciar la creación de un ecosistema andaluz de emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica en el ámbito de la defensa y la seguridad fuerte, que contribuya a reforzar el papel de Andalucía como nodo estratégico en el sector. El convenio contempla actividades para incrementar la participación del tejido empresarial andaluz en el desarrollo de tecnologías avanzadas para la defensa, promover actividades de I+D+i en este ámbito y potenciar el talento andaluz, entre otras.