Con la ilusión de hacer felices a los demás

Llegó al Salón de Plenos del Ayuntamiento ilusionada y salió más ilusiona aún, ilusionada por hacer felices a los demás la noche del próximo 5 de enero metida en la piel del Rey Melchor en la Cabalgata de Córdoba, esa ilusión que acaba por cumplir los sueños de todo el que espera un regalo o algo especial esa noche.

Su sueño, el de convertirse en el mago que abrirá la Cabalgata, el de llenar Córdoba de ilusión, se hizo realidad gracias a que su número en el sorteo que lo podía hacer realidad era el 166. Su nombre, tal y como dio cuenta el secretario del Pleno del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, tras depararlo la suerte: María Victoria Calzado González.

Lo suyo ha sido llegar y besar el santo. “Solo me he presentado una vez”, repetía a pregunta de los periodistas esta vecina del Campo de la Verdad, después de que el alcalde, José María Bellido, y la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, animaran –antes del sorteo– a todos los participantes en el mismo a repetir el próximo año si la suerte les era esquiva, a no abandonar la ilusión de conseguir ser ese Rey Melchor “en ese recorrido mágico por la igualdad y la inclusión que llena las calles de Córdoba de alegría y solidaridad”, insistía la directora de la ONCE.

Antes de que los tres bombos, el de las centenas, el de las decenas y el de las unidades, dictaran ese número 166, el Salón de Plenos volvió a ser un manojo de nervios en otra edición de un evento señalado y ya tradicional en la previa de la Navidad cordobesa.

El Ayuntamiento y la ONCE organizan cada año este sorteo al que suelen concurrir un gran número de cordobeses. En esta ocasión, 343 personas obligadas a vivir –con toda esa ilusión del mundo– ese momento en Capitulares, dado que es obligatorio acudir al mismo para poder convertirse, si es que la suerte lo dicta, en el primer monarca mago, el de la barba blanca, que abre la comitiva del 5 de enero.

El destino quiso también María Victoria Calzado González se presentase voluntaria junto a otras dos personas para una especie de espectáculo telonero del sorteo en el que todo los presentes se pusieron a cantar Ya vienen los Reyes Magos mientras ella y los otros dos voluntarios lanzaban caramelos al resto de participantes en el sorteo. Como suplentes, los números 165, Rocío López Galán, y 167, Fernando José Fuentes Molina.