Los hoteles de Córdoba esperan superar en octubre el 75% de ocupación del mes pasado

Octubre arranca en Córdoba con una agenda cargada de actividades de ocio y, además, estrena nueva normalidad con la flexibilización de horarios y aforos en comercios, bares, discotecas y espacios de espectáculos y deportes. Con este panorama, y una vez la provincia ha dejado atrás el verano, temporada baja, los hoteleros esperan la recuperación del turismo para superar en octubre las cifras del mes pasado y alcanzar las pernoctaciones suficientes que les den un respiro de cara al invierno.

La Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor) sitúa la ocupación de los hoteles y alojamientos de Córdoba capital en un 45% arrancando octubre, con la previsión de que esa cifra vaya aumentando con el paso de los días pues. Su presidente, Félix Serrano, recuerda que debido al covid-19 el modelo de reservas ha cambiado y ahora llegan con menos de 72 horas de antelación.

En septiembre ocurrió el mismo fenómeno. La previsión al inicio del mes era de entre 40% y 50% y, finalmente, cerró cerca del 75% en la mayoría de los hoteles y con buenas sensaciones para el sector, toda vez que el año 2020 ha sido el más complicado de los últimos ejercicios.

Con esta situación, "no hay previsión posible, de aquí a final de mes aumentarán las reservas", siendo los fines de semana los de mayor ocupación tras haber acabado las vacaciones de los españoles, principales visitantes a la provincia este año. Para Serrano, el turismo extranjero "no se ha recuperado" porque los turoperadores "no tienen contratación hasta el año 2022". De hecho, para agosto, el 74,1% del total de visitantes fueron nacionales.

Mientras, el "sacrificio de precios" que el mercado ha generado por la falta de turistas y las reservas de última hora se cifra en un 20% con respecto al año 2019, según los datos de Aehcor. En octubre ya han abierto algunos de los hoteles que permanecían cerrados, eran cerca de diez en agosto, pero "ya quedan muy pocos". En total, en el verano permanecían activas 159 de las 184 opciones que había en agosto del año 2019.

"Entendemos que tiene que ser un mes bueno", expresa el presidente de Aehcor, pero asegura que "nuestra preocupación es que quedan 28 días de temporada alta y el invierno será muy duro al no haber turismo internacional, por lo que no esperamos ninguna mejora hasta la primavera del año que viene", alerta.

"Estamos contentos con los datos de septiembre y con los que se supone tendremos en octubre, miramos con ilusión, pero mucha prudencia", comenta el también gerente del Hotel Selu de la capital cordobesa, quien informa que la facturación ha descendido en torno a un 80% y "eso no se recupera en dos meses".

Los hoteleros cifran incluso en más de cinco años el tiempo necesario para la recuperación total de lo perdido durante los últimos 15 meses. "Hay que lanzar esperanza y optimismo, pero lo perdido no se recupera en un puente de octubre", critica.

Los hoteleros también exigen promoción

Los hoteleros, como ya lo hicieron los bares y restaurantes recientemente, han criticado la falta de promoción de la provincia y piden mayor información sobre las agendas y actividades para atraer a los turistas a Córdoba. "En muchos casos, no sabemos los eventos que va a haber en la ciudad, necesitamos saberlo con un tiempo más amplio, porque si los hoteleros no conocemos lo que va a haber con meses de antelación, no es posible promocionar estos productos", critica Serrano, al tiempo que cifra en seis o siete meses el margen necesario para prever, promocionar y poder llegar a acuerdos para ofrecer entradas a los eventos con sus reservas.

Acerca de los nuevos hoteles en construcción en la capital cordobesa, una realidad que significará mayor oferta, Serrano asegura "es buena noticia si hay buena demanda, si la ciudad no mejora y no tiene mayor promoción, entonces puede ser negativo".

Según los últimos datos incluidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el pasado mes de agosto el número de turistas que recalaron en la provincia de Córdoba se incrementó en un 76,8% respecto al mismo mes de agosto de 2020, aunque todavía no se superan las cifras de la prepandemia. El número de noches de hotel registradas aumentaron en un 33,3% respecto al mes de julio y hasta un 70% respecto a agosto del año pasado.

Agenda de octubre

La agenda de octubre en Córdoba está repleta de actividades y eventos, entre los que destacan el Festival Flora del 11 al 21 de octubre y la apertura extraordinaria de los Patios, que viene cargada con actividades desde este 5 de octubre y hasta noviembre. Además, dentro del objetivo de hacer de Córdoba ciudad del caballo, se desarrollará el XLI Campeonato de España de Caballos Árabes y Raid Internacional del 14 al 17 de octubre en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y arranca el Córdoba Califato Gourmet el próximo 18 de octubre. .

Asimismo, la agenda de conciertos continúa este mes con, entre los más destacado, las actuaciones de Camela, que llegará el 8 de octubre al Teatro de la Axerquía, mismo escenario sobre el que se subirá José Luis Perales los días 14 y 15 en su gira de despedida y el 22 será el turno de Lola Índigo, también en la Axerquía, mientras que las salas pequeñas, que ya han vuelto a su actividad, acogerán conciertos del grupo Tu otra bonita, Delaporte, Embusteros, Siloé o Julia Medina.