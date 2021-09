El sector hotelero de Córdoba cree que hay una "falta de promoción tremenda" de los eventos en el exterior

Octubre es un mes de temporada alta en Córdoba ya que las temperaturas diurnas se suavizan y pasear por la ciudad resulta una experiencia agradable. A esto hay que añadir el programa de actividades que se desarrollarán en las próximas semanas, con el Festival Flora y la apertura extraordinaria de los patios ganadores del pasado concurso.

Con esto, el objetivo es atraer visitantes para relanzar la economía y, en particular, a un sector, el hotelero, muy golpeado por la crisis del coronavirus y que pide una mayor promoción exterior de estos eventos para captar visitantes que pernocten en Córdoba.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, explica que, por el momento, la media de ocupación prevista en estos establecimientos para octubre ronda el 45%, aunque hay que tener en cuenta que "las reservas se están haciendo a muy última hora". Eso quiere decir que "la previsión que hay en este momento seguramente cambie mucho".

De hecho, eso mismo ha ocurrido en septiembre: los hoteles comenzaron con un 30% de ocupación y lo van a cerrar con un 70%, con picos en los fines de semana. En ese sentido, Serrano explica que, "hoy por hoy, las reservas hoteleras, por la situación que estamos atravesando, se hacen con una antelación de entre 24 y 72 horas". Por eso, esperan y desean "que durante octubre se realicen muchas para el mismo mes".

La programación de los viajes a última hora se debe a la situación que haya con el covid-19 en cada lugar. Quienes van a visitar otra ciudad consultan antes la incidencia y las restricciones. "Es verdad que cada vez la situación está mejor, ya estamos en nivel 1 y esperamos que esta tendencia vaya cambiando", indica el presidente de Aehcor.

Eso sí, el Puente del Pilar "va a ser bueno, pero ocurre históricamente, no es ninguna novedad" porque hay mucha movilidad a nivel nacional. Además, octubre en general es un mes de temporada alta para Córdoba debido al descenso de las temperaturas.

Ahora se completa por la agenda prevista para las próximas semanas. El sector acoge con satisfacción que haya actividades en la ciudad, pero considera que sería más beneficioso que "no coincidieran todas en el tiempo", apunta Serrano. "Que celebren Flora, los Patios y otros eventos el mismo fin de semana, que además coincide con el puente, no tiene sentido; habría que prolongarlo en el tiempo y, por qué no, incluso que las actividades se alargaran hasta noviembre", asevera. De hecho, "noviembre y diciembre son meses en los que la ocupación baja y estos eventos podrían ser un incentivo para atraer gente a la ciudad".

Desde Aehcor apoyan "todas las actividades que se hagan, pero notamos una falta de promoción tremenda" en el exterior "que se refleje luego en visitas a Córdoba". Y, sobre todo, "aparte de que se promocionaran, nos gustaría que se alargaran en el tiempo", sintetiza Serrano.

Con todo, el sector prevé que este otoño sea "mejor que el pasado", cuando "todavía estaban los cierres perimetrales y restricciones en hostelería. Por eso, entienden que "va a haber más movilidad nacional porque internacional, turoperación, no hay ".

"Hay mucha incertidumbre todavía, empezamos una semana y no sabemos cómo la vamos a cerrar, lo que provoca mucha dificultad a la hora de prever el trabajo", concluye Serrano.