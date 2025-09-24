Más de 50 años del Grupo Piedra en Córdoba: un referente de la economía cordobesa que se despide

El sector de los supermercados en Córdoba ha cambiado para siempre. El Grupo Piedra, cuyas tiendas han estado distribuidas en los diferentes barrios de la capital cordobesa durante décadas, dice adiós después de que el grupo empresarial onubense El Jamón haya llegado a un acuerdo para la compra de todos sus establecimientos. Una despedida triste para uno de los referentes de la industria alimentaria cordobesa durante más de medio siglo desde su fundación.

El Grupo Piedra nació en 1968 con un claro espíritu emprendedor en una Córdoba que se encontraba en un momento de desarrollo y modernización urbano e industrial, todavía bajo la represión política de la época en los últimos años de la dictadura franquista. Los fundadores Juan Piedra y Rosario Trujillo decidieron abrir un pequeño negocio de ultramarinos en la avenida de la Viñuela, una de las principales zonas comerciales de la capital cordobesa. Una tienda que, tras años de trabajo y esfuerzo, se convirtió en la semilla de la gran empresa que durante décadas ha desarrollado a los Supermercados Piedra en la provincia.

Casi 20 años más tarde, Juan Piedra y Rosario Trujillo comenzaron a expandir sus negocios por toda la ciudad. En el año 1985, ya finalizada la Transición española, ambos inauguraron otras tiendas similares en diferentes zonas estratégicas comerciales de Córdoba, esta vez junto al apoyo de sus hijos, José Antonio, Juan José y Francisco Javier, dándole a los Supermercados Piedra el enfoque de empresa familiar que ha mantenido a lo largo de su historia. Un "sueño" que empezaron a cumplir sus fundadores, compartiendo su pasión emprendedora a las generaciones venideras.

Entrada la década de los 90, la firma cordobesa de Supermercados Piedra comenzó uno de sus proyectos empresariales más ambiciosos: la expansión internacional. Desde 1989 hasta 1994, Comercial Piedra dio un salto de gigante al ingresar en una de las centrales de compras más importante del país, IFA Española, a día de hoy bajo el nombre de IFA Retail. Un desarrollo más allá de las fronteras cordobesas que también se vio reflejado en la provincia con un crecimiento a nivel logístico y empresarial, diversificando los negocios del grupo y ampliando la cadena de distribución alimentaria.

José Antonio Piedra posa en una entrevista para 'el Día de Córdoba' en el año 2001. / El Día

Una década después, en el año 2007, Piedra puso en marcha un plan estratégico global que a su vez dio paso al nuevo modelo empresarial del grupo, con la adaptación y evolución a los nuevos tiempos en pleno entrada de una crisis económica que hizo mucho daño a la economía española. Superado este convulso tiempo, Grupo Piedra se mantuvo como referente en la red de supermercados cordobesa, señalando el 2018 como una fecha muy importante para la empresa, pues celebró nada más y nada menos que los 50 años de su fundación, con más de 75 millones de euros de facturación anual.

En el año 2020, la cadena de supermercados cordobesa afrontó el salto a un nuevo modelo de Transformación Digital Transversal y el lanzamiento del E-Commerce adaptado a los tiempos en los que el comercio online ha ido ganando peso sobre el tradicional. Un espíritu innovador heredado por los fundadores que, sin embargo, se ha visto finalmente frenado cinco años después tras la decisión de vender en septiembre de 2025 toda la empresa al Grupo Empresarial El Jamón, una cadena de supermercados fundada en 1966 en el municipio onubense de Lepe que cuenta con casi 300 establecimientos distribuidos por provincias andaluzas como Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y próximamente Córdoba, provincia de la que ha adquirido las 67 tiendas de alimentación que operaba la firma cordobesa.

Hasta el momento, el Grupo Piedra opera bajo las enseñas en comercio al menor de Piedra, Más Ahorro, Proxi y Óptima, y en comercio al mayor de Clientes Vips y Plataformas Piedra, por toda Andalucía, dando trabajo a más de 800 personas que mantendrán su puesto como empleados de la empresa onubense. La entidad cordobesa pone fin así a 57 años de historia siendo un icono en el sector alimentario de una Córdoba que Grupo Piedra ha lucido siempre con orgullo siendo, por ejemplo, un clásico patrocinador del Córdoba CF y apostando por los productos locales.