La gran suerte que tenemos todos

El 21 de marzo se celebra un día especial, el día Mundial del Síndrome de Down, ese en el que todo el mundo debe llevar un calcetín distinto en cada pie y celebrar la diversidad que llena de maravillas la sociedad actual.

Este año, Down España ha promocionado el día bajo el lema La suerte de tenerte, con el que buscan resaltar la fortuna que supone tener cerca a alguien que aporte una forma distinta de ver y entender la vida, sin tener muchos de los prejuicios y barreras que demasiados todavía se esfuerzan por interponer.

Para celebrarlo, la asociación Down Córdoba ha organizado un foro en el que chicos de la asociación comparten sus experiencias en ella y sus proyectos de vida. En concreto, Paco Varas, Fabián Cámara y Carlos Gustavo Ruiz han sido los encargados de acercar a los asistentes sus logros y metas, agradeciendo siempre a quienes les han apoyado para llegar hasta donde están.

Antes de sus intervenciones, el vicepresidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, ha señalado que “se trata de un día fantástico porque, aunque ellos ya son visibles, se les ve y se les escucha más, así que tienen una mayor oportunidad de reivindicar todo lo que necesitan”.

Sobre la campaña, ha afirmado que “es totalmente cierto que tenemos todos una suerte tremenda de tenerlos porque nos enseñan cosas cada día y nos hacen crecer”.

Paco Varas, protagonista de la campaña de Down España, ha expresado su deseo de convertirse en Youtuber. “Me gusta mucho realizar vídeos y quiero dedicarme a esto, especialmente a los vídeos de retos”, ha afirmado durante el acto.

De hecho, ha argumentado que salir en el vídeo es “uno de mis primeros pasos para triunfar”, aunque ha confesado que “fueron días de mucho esfuerzo y trabajo, pero una experiencia increíble”. Actualmente, Paco estudia en el instituto Medina Azahara, y ha compartido que se siente “muy feliz de ir a clase con mis compañeros, me esfuerzo mucho cada día para seguir el ritmo”.

Por su parte, Carlos Gustavo Ruiz ha compartido como, poco a poco, ha conseguido todas sus metas personales. “Me gusta mucho el deporte, he hecho natación, he ido a campeonatos de Andalucía y a veces he ganado medallas”.

Dentro del deporte, lo que más apasiona a Carlos es el fútbol: “he cumplido mi sueño de jugar en el Córdoba. He jugado contra equipos como el Atlético de Madrid”. Respecto al trabajo, Carlos ha tenido la oportunidad de ser camarero y jardinero, aunque actualmente se encuentra en la sección de natación del Decathlon. Ha confesado que “he conseguido muchas cosas gracias a mi esfuerzo, pero sobre todo gracias a mi madre, Consuelo”, con quien vive.

En su intervención, Fabián Cámara ha hablado de la importancia que tiene en su vida compartir piso, algo que le permite “aprender a vivir de forma independiente, aunque cuento con el apoyo de mi familia desde el principio y el de mis amigos y compañeros”.

Para él, es una experiencia que le ha ayudado a compaginar su vida con trabajos como el va a comenzar en la Diputación en labores de administración.