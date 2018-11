Down Córdoba celebra sus 30 años de vida con varias conferencias

La Asociación Síndrome de Down -Down Córdoba- celebra este año sus trigésimo aniversario y, para ello, ha organizado varias ponencias a lo largo de esta semana, en las que se abordarán aspectos como la educación inclusiva, aspectos legales, vida independiente y medicina. Las ponencias tendrán lugar a partir de las 17:00 en la sede del colectivo.

La primera de estas charlas tiene lugar hoy y la ofrecerá el director del área social de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, que abordará los aspectos relacionados con la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que previsiblemente permitirá votar a las personas con discapacidad. La educación inclusiva será el tema que analice mañana la psicóloga de Down Málaga, Ana Belén Rodríguez, mientras que el jueves el director técnico del área de adultos de la Fundación Catalana Síndrome de Down, Pep Ruf, se centrará en los aspectos relacionados con la vida independiente de las personas con síndrome Down. El médico José Borrel, y asesor médico de la Federación Down España, por su parte, presentará el viernes el programa de salud específico para personas con síndrome de Down y el material de apoyo a profesionales de la salud.

La asociación, además, ha organizado un almuerzo solidario el próximo domingo, que contará con un desfile de la diseñadora Basi del Río.