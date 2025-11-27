Más de 800 personas participan en un gran simulacro de incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha llevado a cabo este jueves un nuevo simulacro de incendio destinado a poner a prueba, en un escenario "real y exigente", el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad, así como la aplicación de los protocolos establecidos en su Plan de Autoprotección. La práctica se ha realizado en horario de alta afluencia de público, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta del monumento en condiciones especialmente complejas, ha informado el Cabildo Catedral.

El ejercicio se ha desarrollado en el cimborrio, donde se ha simulado el inicio de un fuego a 50 metros de altura. El equipo de mantenimiento del Cabildo realizó la primera intervención hasta la llegada de los servicios de bomberos. Asimismo, se recreó el accidente de una persona en la zona del presbiterio y de otra en la torre campanario para poner a prueba la capacidad de actuación sanitaria y de evacuación.

Más de 800 visitantes presentes en el simulacro

Durante el simulacro, los visitantes presentes, en un número superior a 800, fueron informados en español e inglés del desarrollo del ejercicio. Una vez finalizado, el Cabildo facilitó la entrada gratuita a todos los turistas a partir de las 12:00, como muestra de agradecimiento por su colaboración durante la práctica.

Este simulacro se integra en la estrategia permanente del Cabildo Catedral para reforzar la seguridad del monumento y constituye una "herramienta esencial" para garantizar una actuación eficaz en situaciones reales, como la vivida durante el incendio del pasado 8 de agosto. Estas prácticas permiten evaluar los tiempos de respuesta, la coordinación operativa y el rendimiento de los sistemas de emergencia del edificio.

La actividad se ha llevado a cabo con la colaboración del servicio local de Protección Civil, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, EPES 061 y Emergencias 112 Andalucía, que ha actuado como centro de coordinación.

En esta edición, además, han participado como observadores externos el jefe del 061 en Andalucía, además del director y otros responsables del Patronato de la Alhambra de Granada, interesados en conocer de primera mano los protocolos y la metodología de autoprotección implementados por el Cabildo.

El Cabildo Catedral ha agradecido a todas las instituciones y servicios públicos implicados, así como a su propio personal, la profesionalidad y dedicación demostradas en este ejercicio de seguridad.

Incendio accidental el pasado agosto

La Mezquita-Catedral de Córdoba sufrió el pasado 8 de agosto un aparatoso incendio que se originó, por accidente, en la batería de una barredora eléctrica almacenada en el interior del monumento. El suceso creó una gran conmoción, ya que las llamas, en cuestión de minutos, se hicieron visibles en la cubiertas del monumento; por suerte, la rápida intervención de los bomberos evitó males mayores y el siniestro quedó controlado en minutos.

Desde entonces, el Plan de Autoprotección de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido puesto como ejemplo de preservación del patrimonio, e incluso varias delegaciones de bomberos de París han visitado el monumento para conocerlo en profundidad tras el catastrófico fuego que asoló la Catedral de Notre Dame.