Estos son los grados con más demanda en la Universidad de Córdoba tras la Selectividad

Los más de 4.500 estudiantes de Córdoba que se han presentado a las pruebas de acceso a la Universidad les falta un día menos para conocer la calificación que han obtenido y, con ello, iniciar su proceso de matriculación en la Universidad de Córdoba (UCO).

Encontrar plaza en alguno de los grados que oferta la institución académica puede resultar misión imposible para el alumnado, debido a la elevada demanda que presentan. No en vano, para el curso académico 2021-2022 que apura ya sus últimos días, la UCO recibió un total de 37.495 solicitudes de nuevo ingreso para 3.890 puestos libres, según aparece registrado en el portal de transparencia universitario. No obstante, todas esas plazas no se ocuparon, puesto que las matrículas que se formalizaron fueron 2.978, según los mismos datos.

Pero, ¿cuál es el grado con más demanda de la Universidad de Córdoba? De manera evidente, es la titulación de Medicina que, además, es la que registró la nota de corte más elevada, con un 13,450 en la primera adjudicación. En este caso, fueron hasta 5.924 las solicitudes que llegaron a la institución académica de Córdoba para las 117 plazas que se formalizaron, frente a las 126 ofertadas. Esto significa que el número de peticiones fue un 465,3% superior a la oferta de los puestos.

En segundo lugar aparece Enfermería, otro de los grados con más demanda cada curso académico. Según los mismos datos, esta titulación recibió 4.397 peticiones de plaza de nuevo ingreso para las 114 que se consignaron finalmente, es decir, un 314,2% más de los puestos disponibles.

El grado de Veterinaria cierra este top tres de las titulaciones más demandadas en la UCO, al recibir hasta 2.139 peticiones de ingreso frente a las 138 matrículas que se formalizaron.

En el lado contrario se encuentran las titulaciones que tienen menos peticiones por parte del alumnado de nuevo ingreso. En este caso, el grado que registró el menor número de solicitudes fue el itinerario conjunto del grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros e Ingeniería Eléctrica, que anotó 53 peticiones para este curso.

A continuación, aparece el itinerario conjunto de los grados en Ingeniería Civil e Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros, que sumó 66 peticiones de plaza, mientras que en tercera posición se encuentra el grado de Gestión Cultural, con 82 solicitudes de ingreso.

Más de 3.900 plazas de nuevo ingreso

Para el próximo curso, el 2022-2023, la Universidad de Córdoba oferta un total de 3.904 plazas de nuevo ingreso, a las que hay que sumar las 80 que se han añadido tras la reciente adscripción del centro Fisioterapia, Investigación y Deporte de Córdoba.

Al igual que en la oferta de este año, es el grado de Educación Primaria el que mayor número de plazas de nueva creación oferta con 195, mientras que el grado en Derecho cuenta con 180. Medicina cuenta con 130 puestos, mientras que Enfermería con 126. Veterinaria, por su parte, que es también uno de los grados más demandas dispone para el próximo curso 150 puestos de nueva creación.

Una de las novedades del próximo curso es la incorporación del grado de Biotecnología a la oferta académica de la UCO, con 50 plazas. Biología, por su parte, oferta 150 puestos, mientras que el grado en Estudios Ingleses un total de 70 plazas y en Derecho, 150.