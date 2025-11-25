El Gobierno autoriza la primera fase de las obras de edificación de la Base Logística de Córdoba

Nuevo paso para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra General Javier Varela, que se levantará en unos terrenos ya urbanizados en el polígono de La Rinconada, a algo menos de 20 kilómetros de Córdoba. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la construcción de la primera fase de las obras del complejo militar que proyecto el Ministerio de Defensa.

El contrato, que saldrá a licitación en las próximas semanas, con la previsión de que lo haga antes de que finalice este 2025, incluye las obras de todos los edificios que conforman la BLET, así como la urbanización e instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento, consideradas imprescindibles para la entrada en servicio del centro operativo. Este hito no se espera antes de 2028, aunque el complejo no estará a pleno rendimiento hasta 2035.

Tal y como habían avanzado ya miembros tanto de Defensa como del Ejército de Tierra, este contrato tendrá un valor estimado superior a los 391 millones de euros (391.587.000 euros concretamente), y tendrá una duración de 36 meses para el lote 1 y de 19 meses para el lote 2, contados, en ambos casos, desde el día siguiente a la formalización del contrato. Los plazos que maneja el Ministerio es que las obras puedan comenzar a mediados del próximo año.

De esta manera, el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra da un nuevo e importante paso, después de que el pasado 15 de julio se formalizara con un acto público la entrega de las obras de urbanización y vallado del complejo militar. Esta primera fase fue ejecutada por la UTE formada por Sorigué y Sepisur XXI con una inversión de 27,5 millones de euros, movilizando hasta 500.000 metros cúbicos de tierra.

Ya entonces, la Oficina de Apoyo a la BLET trabajaba en la redacción del proyecto de edificación, entregado en marzo tras una inversión de 4,5 millones y que ha obligado a manejar 12.000 planos, 150.000 páginas de documentación y más de 250 modelos en tecnología BIM durante meses para dar luz al contrato que ahora saldrá a licitación, que incluye un total de 34 edificios que contará también con zona de mando y patio de armas.