El gobierno municipal defiende la legalidad en los contratos menores de Infraestructuras y Participación

El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha respondido a las acusaciones de IU que aseguraba que se estaban dividiendo en contratos menores obras que debían sacarse a concurrencia competitiva. Sobre estas obras, pertenecientes a las delegaciones de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Dorado ha aseverado que se han hecho acorde a la legalidad.

Dorado ha apuntado que no se dividieron las obras porque, realmente, no estuvieron agrupadas. Y es que, según el delegado de Infraestructuras, no habría por qué agrupar una actuación que es el mercado del barrio de El Naranjo con una que es en el de la Corredera.

Además, ha añadido que las actuaciones, de las que él mismo dio cuenta a IU, se hicieron con referencia al plan de choque contra el coronavirus, que en uno de sus apartados abogada por la reactivación económica de la ciudad.

A ello ha añadido que participaron hasta 50 empresas cordobesas y que se abrieron a "todas las pymes y autónomos". El también presidente de Sadeco ha apuntado que el informe que ha pedido IU a Intervención se entregará porque es un trámite ordinario, "ya se informa de los contratos menores".

En referencia directa a la concejala Amparo Pernichi, que fue la que denunció los hechos, Dorado le ha recordado que "habla de la incapacidad de Infraestructuras cuando estamos sacando contratos que ella no pudo sacar".

En relación a la denuncia de IU, que se basa en que deberían haberse sacado las obras agrupadas para la concurrencia competitiva, Dorado ha alegado que de haberse agrupado "no va a beneficiar a las pymes".